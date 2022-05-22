Мобилизация и бронь: кто может получить отсрочку от призыва

Кто может получить отсрочку от призыва / Генштаб ВСУ

Во время проведения мобилизации в нашей стране предусмотрена так называемая бронь военнообязанных. Предприятия могут оформить отсрочку от призыва для своих сотрудников, если это необходимо для обеспечения их работы.

Бронирование военнообязанных: что это

Возможность бронирования служащих предусмотрена законом о мобилизации для обеспечения функционирования учреждений и организаций в особенный период.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти и других государственных органах,

в органах местного самоуправления,

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.

Забронированные лица не подлежат принятию в военном резерве.

Как получить бронь

Для бронирования сотрудников предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием. Минэкономики обобщает представленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Министерству обороны и предприятию.

Сколько длится отсрочка

Срок действия отсрочки должен быть указан в решении Министерства экономики, однако он не может превышать 6 месяцев.

Аннулирование отсрочки

Предоставленная отсрочка от призыва аннулируется в случае:

истечения срока действия,

выполнения или отмены задачи предприятия по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения,

ликвидации предприятия,

увольнения военнообязанного с предприятия.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что войска России начали постепенно переходить к обороне на всей линии фронта. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные позиции для оборонительных действий.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может победить в войне с Россией. Как полагают в НАТО, украинским войскам уже удалось изменить ход событий в военных действиях. Поэтому у Киева появится возможность вернуть захваченные российским государством Крым и Донбасс.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют попытку российских войск удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Они попытаются сохранить линию обеспечения своей группировки под Изюмом. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу. Оккупанты могут вывести свои войска из региона, а армия Украины пойти в наступление на Изюмском направлении.

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