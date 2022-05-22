УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Мобилизация и бронь: кто может получить отсрочку от призыва

22 мая 2022, 22:56

Во время проведения мобилизации в нашей стране предусмотрена так называемая бронь военнообязанных.

ВСУ
Кто может получить отсрочку от призыва / Генштаб ВСУ

Во время проведения мобилизации в нашей стране предусмотрена так называемая бронь военнообязанных. Предприятия могут оформить отсрочку от призыва для своих сотрудников, если это необходимо для обеспечения их работы.

Бронирование военнообязанных: что это

Возможность бронирования служащих предусмотрена законом о мобилизации для обеспечения функционирования учреждений и организаций в особенный период.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

  • в органах государственной власти и других государственных органах,
  • в органах местного самоуправления,
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.

Забронированные лица не подлежат принятию в военном резерве.

Как получить бронь

Для бронирования сотрудников предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием. Минэкономики обобщает представленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Министерству обороны и предприятию.

Сколько длится отсрочка

Срок действия отсрочки должен быть указан в решении Министерства экономики, однако он не может превышать 6 месяцев.

Аннулирование отсрочки

Предоставленная отсрочка от призыва аннулируется в случае:

  • истечения срока действия,
  • выполнения или отмены задачи предприятия по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения,
  • ликвидации предприятия,
  • увольнения военнообязанного с предприятия.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что войска России начали постепенно переходить к обороне на всей линии фронта. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные позиции для оборонительных действий.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может победить в войне с Россией. Как полагают в НАТО, украинским войскам уже удалось изменить ход событий в военных действиях. Поэтому у Киева появится возможность вернуть захваченные российским государством Крым и Донбасс.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют попытку российских войск удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Они попытаются сохранить линию обеспечения своей группировки под Изюмом. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу. Оккупанты могут вывести свои войска из региона, а армия Украины пойти в наступление на Изюмском направлении.

Читайте также:

война в Украине военная агрессия РФ новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:09

"Украина ему нужна, а украинцы - нет": Юрий Горбунов поделился новой антивоенной серией Масяни

22:56

Мобилизация и бронь: кто может получить отсрочку от призыва

22:45

В Украине водителей ждут новые штрафы: названы суммыВидео

22:36

Угроза окружения ВСУ: эксперт назвал новое направление главного удара РФВидео

22:30

Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
22:12

В Николаеве мощные взрывы кассетных снарядов: людей просят не покидать убежищаВидео

22:10

Зеленский рассказал, куда в первую очередь поедет после победыВидео

22:00

Стадион аплодировал стоя: Зинченко разрыдался на поле и поднял победный кубок АПЛ с флагом УкраиныВидео

21:58

Враг получил по зубам на востоке: ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с бронетехникойВидео

21:37

Новый миф: на Азовстали рашисты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ с ВСУ

21:36

Президент Польши рассказал о позоре оккупантов в УкраинеВидео

21:32

Угрюмый "наехал" на Дядю Сашу: путинские генералы устроили разброки из-за провала в УкраинеВидео

21:16

Камалия рассказала, сколько денег теряет ее муж-миллиардер из-за войны

21:07

"Тяжело раненых утопили вместе с крейсером": отец погибшего на Москве срочника обвинил властей РФВидео

20:59

Рашистов стерли в порошок: пропагандист РФ навел ВСУ на российские позиции на ЛуганщинеВидео

20:56

Выжила только она: 10-летнюю Веронику вытащили из-под завалов многоэтажки, где погибла вся ее семьяВидео

20:37

Логистику поставок оружия в Украину невозможно прервать - Белый дом

20:24

Рашистов утопили вместе с техникой: ВСУ уничтожили переправу РФ на Северском ДонцеВидео

20:10

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:01

Светлана Тарабарова показала расстрелянное рашистами детство своих детей

Реклама
19:56

Враг пошел на прорыв: рашисты пытаются захватить новые украинские городаВидео

19:51

"Мы этот курятник разгоним быстро": капитан Нацгвардии "разнес" тактику оккупантовВидео

19:49

В Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии - The GuardianВидео

19:33

ВСУ ликвидируют белорусских наемников из числа российских ЧВК - разведкаВидео

19:28

Проблемы свалятся на голову: 4 знака зодиака ждет непростое новолуние 30 мая

19:25

"Большой пабеды нет": в России быстро падают рейтинги пропаганды

19:06

Зеленский отреагировал на скандал с баллами на Евровидении и поставил жирную точкуВидео

18:58

Оккупанты устроили разведку боем: нарвались на ответку ВСУ и отступили с потерямиВидео

18:57

Совершенная тупость Москвы, или Зачем в РФ ввели санкции против мертвых американских сенаторовмнение

18:52

Местные задорно плясали: видео с похорон погибшего в Украине племянника замминистра обороны РФВидео

18:52

Зеленский назвал ежедневные потери военных на востоке УкраиныВидео

18:31

Зеленский резко ответил на петицию разрешить мужчинам выезд за рубеж во время войныВидео

18:21

В Беларуси снова перебрасывают Искандеры к границе с Украиной – впервые за два месяцаВидео

18:07

Надя Дорофеева призналась в любви бывшему коллеге Позитиву

18:02

Украинцам грозит две вспышки смертельной инфекции из-за войныВидео

17:59

"Шаг к завершению войны": астролог назвала самый опасный период агрессии РФ

17:30

Процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 20 лет – МИД ФранцииВидео

17:29

РФ точно попала в реку на Днепропетровщине: денацифицирована рыбаВидео

17:27

Денежное везение и большой куш: три знака зодиака не коснутся проблемы с финансами в июне 2022

17:12

Запад может дать Украине РСЗО типа MLRS и HIMARS с дальностью пуска до 300 км – ЖдановВидео

Реклама
17:10

На Украину налетит циклон Emmelinde: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

16:58

Во Франции Путина назвали "разжигателем войны" и пообещали помочь выгнать оккупантов из УкраиныВидео

16:54

Жительница Курской области в бешенстве из-за "хлопков" и просит Путина закрыть небоВидео

16:47

Служащий ВСУ стал Заслуженным артистом Украины

16:40

"Как из гроба вылезла": Оля Полякова со слезами на глазах шокировала признаниемВидео

16:38

Почему Россия не изменится, даже если Путин исчезнетмнение

16:35

"Путин – черт!": ученица в РФ на школьной "линейке" заявила в микрофон о поддержке УкраиныВидео

16:28

Под 100 гривен за килограмм: в Украине прогнозируют дефицит и рекордное подорожание гречкиВидео

16:02

Разведка ФРГ установила, что за РФ в войне против Украины воюют неонацисты – SpiegelВидео

15:58

"Заходят ДРГ": у Лукашенко заявили об украинских "диверсантах" в БеларусиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять