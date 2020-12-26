Мобилизация в случае войны с РФ: в Госдуме "брызнули слюной" после слов Зеленского

Россия не собирается нападать, заявил Руслан Бальбек.
Избранный депутатом Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае войны с Россией будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
Он считает, что украинцы испытали шок и возмущение от заявления главы государства, сообщает РИА Новости.
"На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент - единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать", — заявил Бальбек.
Он уверен, что Зеленский пытался повысить популярность на этой фразе.
"Я брошу клич — и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы". - добавил депутат Госдумы от аннексированного Крыма.
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Ранее Зеленский заявил о том, что если Россия проведет против Украины новую военную операцию, государство будет вынуждено пойти на реализацию всеобщей военной мобилизации.
По словам главы государства, в таком случае всем украинским гражданам придется взять в руки оружие.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".