Мобилизация в случае войны с РФ: в Госдуме "брызнули слюной" после слов Зеленского

На заявление Владимира Зеленского отреагировали в РФ / president.gov.ua

Избранный депутатом Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае войны с Россией будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Он считает, что украинцы испытали шок и возмущение от заявления главы государства, сообщает РИА Новости.

"На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент - единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать", — заявил Бальбек.

Он уверен, что Зеленский пытался повысить популярность на этой фразе.

"Я брошу клич — и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы". - добавил депутат Госдумы от аннексированного Крыма.

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Ранее Зеленский заявил о том, что если Россия проведет против Украины новую военную операцию, государство будет вынуждено пойти на реализацию всеобщей военной мобилизации.

По словам главы государства, в таком случае всем украинским гражданам придется взять в руки оружие.