Моральный дух и боевая эффективность оккупантов падают – британская разведка

Низкий моральный дух россиян снижает боевую эффективность РФ / Фото УНИАН

Минобороны Великобритании опубликовало свежую сводку военной разведки о ситуации в Украине по состоянию на 24 апреля 2022 года.

Несмотря на то, что Россия достигла некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный ущерб, говорится в Twitter ведомства.

Также отмечается, что на этой неделе Украина отразила многочисленные атаки вдоль линии столкновения на Донбассе. В отчете сказано, что вполне вероятно, что боевая эффективность России снижается из-за низкого морального духа оккупантов и нехватки времени для восстановления.

"Низкий моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, по всей видимости, снижают боевую эффективность России", — отметили в британской разведке.

Как писал Главред, в Генштабе ВСУ сегодня сообщили, что российские захватчики продолжают проводить наступательные действия. На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отбили двенадцать атак.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет переброса и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Кроме того, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК Искандер-М.

На Херсонщине российские оккупанты предприняли попытки захватить новые населенные пункты, но их атаки были отбиты ВСУ. Наши защитники освободили 8 населенных пунктов и нанесли оккупантам потери.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина пока что готова вести переговоры с Россией о завершении войны. Однако если Кремль не захочет вести диалог о восстановлении мира, то вместо украинский власти с оккупантами будет "говорить" тяжелое вооружение.

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