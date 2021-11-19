Может быть наиболее заразным среди всех: новый подтип штамма Дельта свирепствует уже в 8 областях

Его распространение происходит на 10-15% быстрее, чем других подтипов штамма, говорят медики.
В восьми областях Украины зафиксирован новый подтип штамма коронавируса Дельта - AY.4.2, который еще называют Дельта Плюс.
Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
Новый вариант штамма Дельта обнаружили в Одесской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Херсонской областях.
Читайте такжеШтамм Дельта "косит" украинцев тысячами: ученые обнаружили 11 вариантов вирусаКак отметил Гончаров, этот вирус может быть наиболее заразным среди всех вариаций коронавируса. Его распространение происходит на 10-15% быстрее, чем других подтипов штамма.
Напомним, по состоянию на утро пятницы, 19 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 050 жителей страны. В том числе заболели 1555 детей и 331 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 637 человек; летальных случаев - 725; выздоровели 22 304 человека.
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