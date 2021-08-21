Может ли человечество замедлить изменение климата - ответ эксперта

Апокалипсис неизбежен, если человечество не изменится уже сейчас / Foto: SCOTTCHAN / Shutterstock.com

Мир неустанно постигают аномалии. Всему виной изменения климата, которые приводят к необратимой катастрофе. Уровень СО2 возрастает. А именно он провоцирует глобальное потепление из-за которого вскоре человечество может оказаться без средств на выживание.

При этом, главной причиной надвигающегося апокалипсиса являются действия самих людей, которые и провоцируют огромное количество выбросов углеродного газа в атмосферу Земли.

Исходя из вышеперечисленного появляется вопрос, может ли человечество остановить или хотя бы замедлить стремительное изменение климатических условий.

Ответ на этот вопрос дает климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По словам эксперта, жизнь так или иначе заставит нас замедлить и остановить изменение климата. И все потому, что люди хотят жить.

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"Если захочешь жить, будешь вынужден делать все для того, чтобы выжить. Проблема в том, что до сих пор многие люди не понимают серьезности этих изменений. Хотя уже сейчас, когда температура растет на 1,5 градуса, мы это реально стали чувствовать. А когда изменения будут еще большими, мы будем иметь еще большее количество опасных явлений, будем терять свое имущество и родных", - утверждает Балабух.

Эксперт отмечает, что потепление уже достигло такой критической точки, что его невозможно остановить за один год.

"Слишком сильно прогрелись наши океаны. Толща океанов чрезвычайно прогрелась, например, Атлантического – до 2 км и более. Это очень мощная термодинамическая машина, которая еще не одно десятилетие будет влиять на процессы на нашей планете", - добавила климатолог.

Между тем, Балабух отметила, что несмотря на все беды от коронавируса, пандемия все-таки положительно повлияла на мир. В частности, на состояние атмосферы Земли, которая в этот период потерпела существенно меньше парниковых газов из-за паузы в работе предприятий.

"2020 год стал одним из самых теплых и всего на 0,01% уступил 2016 году", - говорит эксперт.

Также она заключила, что люди должны поменяться здесь и сейчас. И не стоит надеяться на спасение на "красной планете". В первую очередь, важно сохранить свою родную землю.

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Напомним, недавно Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее. В таком случае возможность избежать катастрофических последствий уменьшается.

Средняя температура в мире поднялась на 1,1 градуса по Цельсию. Это говорит о том, что планета нагреется на 1,5 градуса уже к 2040 году. А если выбросы углерода не сократятся в ближайшее время, то критичный порог в 1,5 градуса будет преодолен намного раньше.