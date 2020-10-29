На Донбассе пьяный пенсионер искромсал ножом своего собутыльника

По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят под стражу.
В Донецкой области пожилой житель города Бахмута изрезал своего приятеля-собутыльника, нанеся тому около пятисот ранений ножом.
Об сообщают представители пресс-службы прокуратуры Донецкой области. По их словам, во время распития алкоголя между двумя мужчинами произошла ссора, которая быстро превратилась в драку с поножовщиной.
"Досудебным расследованием установлено, что 25 октября 2020 года 69-летний житель Бахмута в своей квартире распивал спиртные напитки с товарищем. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин обвинил потерпевшего в краже собственного имущества. Злоумышленник повалил мужчину на пол, и, используя кухонный нож, нанес ему более 500 ударов, из которых 35 - проникающие ранения в область грудной клетки, брюшной полости и головы. После совершенного преступления мужчина ушел отдыхать, а 50-летний пострадавший от полученных травм скончался", ‒ заявили в прокуратуре.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция статьи (часть 1 статьи 115 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. По ходатайству Артемовской местной прокуратуры подозреваемого взяли под стражу.
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Новости криминала - что было ранее:
- На Житомирщине в ночь на 21 июня в одном из кафе Иршанска между мужчиной (ранее судимым) и посетителем возник конфликт, причины которого остались неизвестны.
- Мужчины вышли из здания, после чего ранее судимый ударил ножом собеседника. Затем он ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить.