На Донбассе пьяный пенсионер искромсал ножом своего собутыльника / УНИАН

В Донецкой области пожилой житель города Бахмута изрезал своего приятеля-собутыльника, нанеся тому около пятисот ранений ножом.

Об сообщают представители пресс-службы прокуратуры Донецкой области. По их словам, во время распития алкоголя между двумя мужчинами произошла ссора, которая быстро превратилась в драку с поножовщиной.

"Досудебным расследованием установлено, что 25 октября 2020 года 69-летний житель Бахмута в своей квартире распивал спиртные напитки с товарищем. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин обвинил потерпевшего в краже собственного имущества. Злоумышленник повалил мужчину на пол, и, используя кухонный нож, нанес ему более 500 ударов, из которых 35 - проникающие ранения в область грудной клетки, брюшной полости и головы. После совершенного преступления мужчина ушел отдыхать, а 50-летний пострадавший от полученных травм скончался", ‒ заявили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция статьи (часть 1 статьи 115 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. По ходатайству Артемовской местной прокуратуры подозреваемого взяли под стражу.

Читайте такжеВ Китае охранник школы с ножом напал на детей: много пострадавших

Новости криминала - что было ранее: