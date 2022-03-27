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На Херсонщине жители вышли на митинг против оккупантов: агрессоры закидали толпу дымовые шашки

27 марта 2022, 16:44

По словам очевидцев, одна из шашек в Херсоне попала в ногу женщине, еще несколько – в утепление стены местного кинотеатра.

Херсон
Херсон / скриншот из видео

Жители временно оккупированных российскими агрессорами Каховки и Херсона в очередной раз устроили мирные митинги против оккупации. Как пишет местный журналист Константин Рыженко, агрессоры пытались разогнать протестующих и бросали в них дымовые шашки.

В Каховке гражданские выходили на улицы с национальной символикой. На митинге было слышно трогательную речь.

"Если мы здесь с вами стоим, значит, здесь – Украина. И сколько мы будем здесь стоять, никакие БТРы, никакие москальские зайды не смогут здесь сделать "русский мир", – говорил один из митингующих.

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Напомним, ранее российские захватчики расстреляли мирный митинг в Херсоне, а также применили против людей газовые и светошумовые гранаты.

Об этом сообщается в местных Telegram-каналах. Как видно из обнародованных видео, люди вынуждены были бежать после того, как оккупанты открыли по ним огонь.

Местные жители вышли на митинг, протестуя против российской оккупации.

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