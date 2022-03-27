На Херсонщине жители вышли на митинг против оккупантов: агрессоры закидали толпу дымовые шашки

По словам очевидцев, одна из шашек в Херсоне попала в ногу женщине, еще несколько – в утепление стены местного кинотеатра.
Жители временно оккупированных российскими агрессорами Каховки и Херсона в очередной раз устроили мирные митинги против оккупации. Как пишет местный журналист Константин Рыженко, агрессоры пытались разогнать протестующих и бросали в них дымовые шашки.
В Каховке гражданские выходили на улицы с национальной символикой. На митинге было слышно трогательную речь.
"Если мы здесь с вами стоим, значит, здесь – Украина. И сколько мы будем здесь стоять, никакие БТРы, никакие москальские зайды не смогут здесь сделать "русский мир", – говорил один из митингующих.
Читайте также"Депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне
Напомним, ранее российские захватчики расстреляли мирный митинг в Херсоне, а также применили против людей газовые и светошумовые гранаты.
Об этом сообщается в местных Telegram-каналах. Как видно из обнародованных видео, люди вынуждены были бежать после того, как оккупанты открыли по ним огонь.
Местные жители вышли на митинг, протестуя против российской оккупации.