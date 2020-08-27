На Кировоградщине коп жестко изнасиловал девушку-автостопщицу

1111 / ДБР

Государственное бюро расследований и Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении в изнасиловании бывшему полицейскому.

Об этом сообщают представители пресс-служба ГБР.

Во время совершения преступления он занимал пост помощника дежурного Ольшанского отделения полиции региона.

Досудебное расследование установило ‒ 1 февраля 2020 года в полночь подозреваемый, находясь за рулем собственного автомобиля в нетрезвом виде, предложил прохожей девушке подвезти ее домой. Однако затем он съехал на грунтовую дорогу и остановил машину. После чего избил жертву, вытащил ее из авто и изнасиловал.

Прекратить преступления помогли местные жители, которые услышали крики девушки о помощи.

Мужчина в ходе расследования был уволен из рядом полиции. Ему грозит тюремного заключение сроком от 5 до 10 лет.

Читайте также"Помоги перетащить мопед": во Львове мужчина изнасиловал ребенка

Напомним, ранее в Украине произошел большой скандал, когда в городе Кагарлык (Киевская область) сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции задержали двух представителей правоохранительных органов, которых подозревают в избиении и изнасиловании девушки.