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На коленях и со слезами на глазах: в Луцке провели в последний путь 31-летнего воина

Алина Дембицкая
14 июля 2023, 17:24 обновлено 14 июля, 17:24
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Максим Галайда был призван на военную службу по мобилизации. 7 августа ему должно было бы исполниться 32 года.
Максим Галайда
В Луцке провели в последний путь 31-летнего воина / Коллаж: Главред, фото: Луцкий городской совет

В четверг, 13 июля, в Луцке в Кафедральном соборе Святой Троицы провели в последний путь 31-летнего старшего солдата Максима Галайду. Жизнь защитника оборвалась 8 июля во время выполнения боевого задания в Марьинке Донецкой области.

"Война унесла еще одну жизнь – старшего солдата Максима Галайды. Максим Галайда (07.08.1991 года рождения) был призван на военную службу по мобилизации и погиб в населенном пункте Марьинка Донецкой области во время выполнения боевого задания", - сообщает Луцкий городской совет.

Отмечается, что к общей молитве за упокой души защитника Украины вместе с духовенством, семьей, боевыми побратимами, неравнодушными гражданами присоединились секретарь Луцкого городского совета Юрий Беспятко и заместитель председателя областного совета Григорий Пустовит.

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После завершения панихиды гроб с телом Героя прощальным шествием пронесли по Театральной площади. Став на колени, жители общины провожали Максима Галайду в последний путь. Похоронили Героя на городском кладбище в селе Гаразджа.

"Досадно кланяемся тебе, Герою, за жертвенность и отвагу. Искренние соболезнования родным и близким. Царство Небесное и Вечная память воину Максиму!", - написали в горсовете.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также сообщалось, что на войне трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Он был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники.

Больше новостей о погибших защитниках:

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