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На Львовщине признали ограниченно пригодным к службе мужчину без кистей рук

30 марта 2023, 08:39
История Руслана Кубая резонанс в украинских СМИ, после чего у мужчины забрали выданные ВВК документы, а позже вернули с измененными данными.
Военкомат, знак инвалида
Военкомат, знак инвалида / коллаж фото ua.depositphotos.com

В Украине, в городе Дрогобыч (Львовская область) местного жителя Руслана Кубая, инвалида первой группы, военно-врачебная комиссия признала ограниченно годным в военное время. Об этом говорится в материале портала "Украинская правда".

Кубай имеет первую группу инвалидности с детства — у него нет кистей рук. В назначенное время он пришел в Территориальный центр комплектации (ТЦК), где его отправили на военно-врачебную комиссию. Там ему поставили отметку "74-в" − человек непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время.

"За это время я обращался к юристам, в органы власти и другие инстанции, чтобы в конце концов доказать свою правоту и открыть им всем глаза, что я инвалид", — рассказал Кубай.

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История получила резонанс в украинских СМИ, после чего у мужчины забрали выданные ВВК документы, а позже вернули с измененными данными. Теперь Кубая признали непригодным к военной службе и сняли с учета.

Руслан Кубай
Руслан Кубай / "УП"

"Есть старая шутка: единственный врач, считающий тебя полностью здоровым, работает в военкомате. Сегодня это суровая реальность", — грустно шутит мужчина.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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