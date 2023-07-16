"На месте много скорых": оккупанты нанесли мощный удар по Харькову

По предварительной информации, удар захватчиков пришелся по Основянскому району.
Российские оккупационные войска в воскресенье, 16 июля, нанесли мощный удар по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал Синегубов.
Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительной информации, удар захватчиков пришелся по Основянскому району.
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В то же время местные Telegram-каналы публикуют фото, на которых виден густой столб черного дыма.
"Взрыв был действительно громкий! Сообщают, что на месте много скорых", - пишет Telegram-канал "Харьков Life".
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