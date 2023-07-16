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"На месте много скорых": оккупанты нанесли мощный удар по Харькову

Алина Дембицкая
16 июля 2023, 19:31 обновлено 16 июля, 19:31
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По предварительной информации, удар захватчиков пришелся по Основянскому району.
Ракетный удар, ракета, дым
Оккупанты нанесли мощный удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска в воскресенье, 16 июля, нанесли мощный удар по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал Синегубов.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительной информации, удар захватчиков пришелся по Основянскому району.

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В то же время местные Telegram-каналы публикуют фото, на которых виден густой столб черного дыма.

"Взрыв был действительно громкий! Сообщают, что на месте много скорых", - пишет Telegram-канал "Харьков Life".

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