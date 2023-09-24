На оккупированной части Донбасса россияне ввели жесткую цензуру

Предатель Пушилин "запретил" митинги и "ввел" комендантский час.

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РФ продолжает террор украинцев на Донбассе / коллаж Главреда: УНИАН, ресурсы боевиков "ДНР", скриншот видео

Оккупанты ввели жесткую "военную" цензуру на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Как пишет "Радио Свобода", об этом говорится в "указе" московского прихвостня, главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина.

Ограничения связаны с незаконно введенным россиянами "военным положением" на этих территориях и касаются почтовой переписки, общения в соцсетях и месседжерах, а также телефонных разговоров.

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На оккупированных территориях Донбасса, среди прочего, отныне запрещены собрания, митинги, парады и тому подобное.

"Указом" террориста Пушилина "введен" комендантский час с 23:00 до 4:00 утра. Всем, кто получает зарплату из российского бюджета, запрещается покидать оккупированные территории и выезжать в другие страны, кроме России.

Война на Донбассе

Россия оккупировала кусок Донбасса в 2014 году, воспользовавшись силой местных сепаратистов, которых и вооружила. С тех пор пророссийские боевики, называющие себя "ДНР", совместно с регулярными войсками России совершили ряд военных преступлений: преследовали региональное проукраинское движение, пытали и убивали лояльных правительству Украины граждан.

В феврале 2022-го война на Донбассе перешла в полномасштабное вторжение России в Украину, среди целей которого было якобы полное "освобождение" Донбасса.

В настоящее время боевые действия продолжаются непосредственно вблизи захваченных россиянами в 2014-м и в последующие годы населенных пунктов.

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