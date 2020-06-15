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На Закарпатье испугались создания венгерской автономии и обратились к Зеленскому

15 июня 2020, 17:20

На территории области могут создать район компактного проживания венгров.

Зеленский
Зеленского просят разобраться с вопросом создания венгерского района на Закарпатье / УНИАН

Представители общественно-политических организаций Закарпатья обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания на территории области фактически венгерской автономии. Такой шаг может нанести удар по национальным интересам Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Telegram-каналом Закарпатье.

Общины региона обратили внимание на проект Министерства развития общин и территорий Украины, в котором в рамках районирования может быть создан отдельный район компактного проживания венгров.

документ
Текст заявления / Telegram-канал Закарпатье

В частности, на Закарпатье планируют создать 5 районов: Мукачевский, Тячевский, Ужгородский, Хустский и Береговский. Последний район назвали венгерским, так как он может появиться на территории нынешних Береговского и Виноградского района, где среди населения абсолютное большинство составляют венгры.

Текст заявления
Текст заявления / Telegram-канал Закарпатье

Таким образом, общины Закарпатья выступают против создания нового венгерского района с центром в городе Берегово на Закарпатье. С соответствующей просьбой они обратились к президенту Владимиру Зеленскому и ряду высокопоставленных украинских чиновников.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что создание Береговского района на Закарпатье в угоду интересам Венгрии – фейк, подчеркнув отсутствие договоренностей с Будапештом в рамках данного вопроса.

новости Украины Новости Закарпатья Венгрия берегово Владимир Зеленский
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