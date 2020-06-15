На Закарпатье испугались создания венгерской автономии и обратились к Зеленскому

На территории области могут создать район компактного проживания венгров.
Представители общественно-политических организаций Закарпатья обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания на территории области фактически венгерской автономии. Такой шаг может нанести удар по национальным интересам Украины.
Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Telegram-каналом Закарпатье.
Общины региона обратили внимание на проект Министерства развития общин и территорий Украины, в котором в рамках районирования может быть создан отдельный район компактного проживания венгров.
В частности, на Закарпатье планируют создать 5 районов: Мукачевский, Тячевский, Ужгородский, Хустский и Береговский. Последний район назвали венгерским, так как он может появиться на территории нынешних Береговского и Виноградского района, где среди населения абсолютное большинство составляют венгры.
Таким образом, общины Закарпатья выступают против создания нового венгерского района с центром в городе Берегово на Закарпатье. С соответствующей просьбой они обратились к президенту Владимиру Зеленскому и ряду высокопоставленных украинских чиновников.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что создание Береговского района на Закарпатье в угоду интересам Венгрии – фейк, подчеркнув отсутствие договоренностей с Будапештом в рамках данного вопроса.