На Закарпатье врач послала на чердак пациентку, попросившую отселить ее от COVID-больных

На Закарпатье врач оскорбила пациентку / скриншот

Врач инфекционного отделения Мукачевской больницы грубо отказала пациентке, которая попросила перевести ее в палату без больных коронавирусом.

Видео разговора сняла сама пациентка и распространила его в Viber-группе Наше Мукачево.

По словам женщины, во время лечения в больнице она узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста. После этого она обратилась к врачу и пыталась добиться перевода в другую палату. Она уточнила, что не заражена коронавирусом и подхватить его не хочет. Однако медик в ответ на просьбы пациентки предложила ей "пойти на чердак".

Пациентка добавила, что перед расселением в палаты ПЦР-тесты никому не делают. Поэтому в инфекционном отделении можно подхватить COVID-19, даже если у человека другая инфекционная болезнь.

Как сообщал Главред, украинцы, которые попадают в больницы с коронавирусом, в большинстве жалуются на расстройства желудочно-кишечного тракта. При этом аносмия - потеря вкуса и обоняния - встречается намного реже. О таких симптомах COVID-19 у своих пациентов рассказал директор Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области умерла новорожденная девочка в результате осложнений, вызванных COVID-19. 26-летняя мать ребенка болела коронавирусом, однако отказалась от госпитализации.

18 сентября женщина поступила в роддом и родила девочку. Сразу после родов ребенка перевели в реанимацию из-за ухудшения самочувствия и подсоединили к ИВЛ. Девочка умерла в тот же день из-за врожденной пневмонии. Согласно посмертному анализу - у младенца обнаружили коронавирус.