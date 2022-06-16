На Запорожье ВСУ разгромили позиции оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами

ВСУ ликвидировали по меньшей мере 8 человек личного состава, еще 14 солдат были ранены.
В Запорожской области украинские военные мастерски покрошили оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами. По меньшей мере около десятка оккупантов превратились в груз-200. Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.
Также ВСУ уничтожили позиции и наблюдательный пост рашистов.
Всего за прошлые сутки в Запорожской области было уничтожено:
- 8 человек личного состава ликвидированы, 14 солдат ранены;
- 7 САУ 2с3"Акация";
- вражеская позиция и наблюдательный пост;
- два склада с боеприпасами.
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Как сообщал Главред, украинское сопротивление и угроза морской блокады на Юге мешают планам России по аннексии Херсонской и Запорожской областей, говорится в анализе Института изучения войны. Российские войска, вероятно, намерены усилить контроль над доступом к портам в Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный.
Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что война России против Украины может занять несколько лет. По его словам, россияне осознали, что у них не получится быстро оккупировать Украину.
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