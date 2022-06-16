На Запорожье ВСУ разгромили позиции оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами

ВСУ уничтожили позицию оккупантов на Запорожье / Генштаб ВСУ, Reuters

В Запорожской области украинские военные мастерски покрошили оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами. По меньшей мере около десятка оккупантов превратились в груз-200. Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.

Также ВСУ уничтожили позиции и наблюдательный пост рашистов.

Всего за прошлые сутки в Запорожской области было уничтожено:

8 человек личного состава ликвидированы, 14 солдат ранены;

7 САУ 2с3"Акация";

вражеская позиция и наблюдательный пост;

два склада с боеприпасами.

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Как сообщал Главред, украинское сопротивление и угроза морской блокады на Юге мешают планам России по аннексии Херсонской и Запорожской областей, говорится в анализе Института изучения войны. Российские войска, вероятно, намерены усилить контроль над доступом к портам в Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный.

Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что война России против Украины может занять несколько лет. По его словам, россияне осознали, что у них не получится быстро оккупировать Украину.

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