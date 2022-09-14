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"Начинают карательные операции": оккупанты вернулись в Кременную после панического побега - Гайдай

14 сентября 2022, 14:51

Российские военные сорвали украинские флаги, которые накануне повесили украинские партизаны.

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Оккупанты снова вернулись в Кременную / Коллаж фото Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

Российские оккупанты после панического бегства снова вернулись в Кременную Луганской области. В первую очередь они посрывали украинские флаги, которые до того повесили украинские партизаны. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Глава области убежден, что это ненадолго.

"Уже перепуганные оккупанты прибежали в Кременную, посрывали все флаги и умышленно показывают, что они вернулись, что они есть. Я думаю, что это временно", - сказал Гайдай.

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Он добавил, что оккупанты начинают "карательные операции".

"Отключают интернет, умышленно показывая, что их присутствие есть, и делайте вид, что вы не видите километровые очереди на выезд в Луганск или РФ", - добавил он.

Гайдай рассказывает, что украинцы, которые находятся на оккупированных территориях, в восторге от контрнаступления ВСУ на Харьковщине и уже находятся в ожидании того, что тоже увидят украинских военных. Однако глава Луганщины говорит, что пока не следует ждать чуда, потому что к контрнаступлению надо серьезно подготовиться.

"Я понимаю, что люди после блестящей операции в Харьковской области ждали, чтобы мы записали с вами интервью в Луганске, но давайте будем реалистами, этого, увы, не будет, хотя всем нам этого очень хочется. Все же нужно подготовить контрнаступление и провести его также хорошо, как сделал генерал Сырский в Харьковской области", - сказал Гайдай.

Напомним, 13 сентября Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты в панике сбежали из Кременной хотя украинские военные тогда даже не подошли к городу. Партизаны порой развесили украинские флаги.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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