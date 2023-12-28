Нацполиция усилит контроль в новогоднюю ночь: какие наказания получат нарушители

Полиция Украины усиливает меры безопасности по всей территории Украины перед празднованием Нового года.

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Нацполиция будет особенно бдительна на Новый год / Коллаж: Главред, фото: НПУ, УНИАН

В Национальной полиции Украины усилили меры безопасности перед празднованием Нового года. О работе полиции в новогоднюю ночь рассказал заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

По его словам, более 30 тысяч правоохранителей будет работать для обеспечения правопорядка во всех местах массового пребывания граждан.

"Меры безопасности будут одинаковы по всей территории Украины, потому что они касаются массового пребывания граждан в общественных местах, что является потенциальным риском в плане безопасности, соответственно, полиция в этом направлении будет работать. Около 30 тысяч правоохранителей будет обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь", - рассказал он. видео дня

Что касается нарушителей комендантского часа, полиция намерена отвозить их в районные отделы для расследования и установления причин нарушения этого ограничения.

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы для того, чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", - сказал Серединский.

Он подчеркнул, что ограничение на использование пиротехники будет строго контролироваться. Нарушение этого правила будет влекти за собой административную или даже уголовную ответственность.

"Что касается пиротехники - у нас есть административная ответственность, а также уголовная ответственность в формате хулиганских действий. Уровень ответственности будет устанавливаться в зависимости от квалификации и соответствующего общественного вреда, который будет причиняться", - напомнил он.

Празднование Нового года

Напомним, оккупанты могут обстреливать Украину в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января и осуществлять другие провокации. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, Россия сейчас имеет до 1000 ракет. Украинцев призвали готовиться к возможным провокациям от врага.

Также глава Нацполиции Иван Выговский выступил против идеи предоставлять полицейским право выдавать повестки военнообязанным без участия работников ТЦК. По его словам, в учреждении уже достаточно работы и дополнительные обязанности могут повлиять на важные направления работы полиции.

Кроме этого, погода в Украине на Новый год в основном будет бесснежной и теплой. Только на ограниченной территории страны ожидается снег и мороз. В большинстве областей прогнозируется дождь и плюсовая температура воздуха.

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