Нацсовет проверит телеканалы за трансляцию встречи Медведчука и Путина

Владимир Путин и Виктор Медведчук / УНИАН

Сотрудники Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания назначил выездные внеплановые проверки телеканалам ZIK, 112 Украина и NewsOne ‒ в связи с выявленными нарушениями, которые связаны с предвыборной агитацией.

Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В частности, речь идет в первую очередь о трансляции встречи одного из лидеров партии Оппозиционная платформа - За жизнь, нардепа Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По данным Нацсовета, в эфире телеканала NewsOne 6-8 октября нынешнего года три раза транслировали Newstime с полной версией этой встречи, а также зафиксировали еще 11 трансляций Newstime с фрагментами встречи Путина и Медведчука с редакционным комментарием.

"Темой обсуждения стали налаживания взаимоотношений Российской Федерации с Украиной, поставки вакцины от Сovid-19 Спутник V в Украину и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", ‒ говорится в сообщении.

Кроме того, встречу Медведчука с Путиным также транслировали на телеканале 112 Украина с 6 по 8 октября. На канале Z ZIK 6-7 октября зафиксировали два включения московской встречи в передаче Детали дня и две трансляции в рубрике "У нас много новостей". Общий хронометраж всех передач составлял 57 минут.

Читайте также"Идиотизм и дебильные законы": украинский телеканал "декоммунизировал" парад в Минске

Напомним, ранее Главред сообщал: