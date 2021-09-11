Надоело ждать дорожников: житель Херсона за свой счет нарисовал "зебру" возле школы

Мужчина приобрел материалы за свой счет и работал в выходные / Скриншот

Хочешь сделать как можно лучше – сделай это сам. Именно таким принципом руководствовался житель Херсона Юрий Ефремов, который ранее неоднократно самостоятельно устранял ямы на дорогах, вкладывая в это собственные силы, средства и душу.

Теперь же он взялся и за нанесение разметки. Дорогу на улице Тираспольской в Херсоне отремонтировали более месяца назад, однако "пешеходной" зебры на ней до сих пор не было, несмотря на то, что начался учебный год, и зебра у 30-й школы, расположенной рядом с оживленным автодорогой, необходима, говорится в сюжете "ВТВ Плюс"

Как рассказывает мужчина, у него в школе №30 учатся две дочери. Он ждал, что разметку восстановят в новом дорожном полотне с началом учебного года, но этого не произошло. Херсонец уверяет, что качество его работы еще лучше, чем бы это сделали коммунальщики, ведь он наносит не краску, а жидкий пластик с затвердителем, который сделает разметку более долговечной.

Чтобы правильно нанести разметку, Юрий изучал информацию в Интернете, а "зебру" сделал за всеми государственными нормативами – каждая полоса шириной в 50 см. В верхнем слое краски мужчина посыпал стеклошарики, чтобы "зебру" было видно ночью. Краска, которую использовал Юрий, сохнет не более 15 минут.

Водители, которые проезжали мимо, помогали ему кто финансово, а просто добрым словом.

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Ранее Главред уже рассказывал, как жители Броварского района Киевской области сами "отремонтировали" себе трассу. На перекрестке в селе Селище они засыпали ямы почвой и высадили в них саженцы вишни.

Ранее оригинальный "ремонт" провели в Соломенском районе столицы. Люди застелили ямы на дороге старыми коврами.