УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Накрыло на крыле: женщина вылезла из лайнера гулять над землей

1 сентября 2020, 15:00

Инцидент произошел в самолете, который готовился к взлету в аэропорту Борисполь.

Самолет
Женщина вылезла из лайнера гулять возле иллюминаторов / скриншот из видео

В международном аэропорту Борисполь (Киевская область), пассажирка самолета внезапна открыла запасную дверь и вышла прогуляться по левому крылу лайнера.

Шокирующий инцидент был запечатлен на видеоролике, которые быстро разлетелся по социальным сетям.

На опубликованном ролике можно рассмотреть, как девушка ходит по крылу самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины, а потом садится на краю крыла. За кадром очевидцы возмущаются ее действиями. Пассажирка вернулась в салон самолета только после того, как ее заметили члены экипажа.

Напомним, ранее в Макаровском районе возле села Наливайковка (Киевская область) рухнул и сгорел легкомоторный самолет. На самолете летели двое представителей учебной школы Aviation Group.

новости Украины самолет лайнер Борисполь
Сейчас вы просматриваете новость «Накрыло на крыле: женщина вылезла из лайнера гулять над землей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:25
"Ох*енная кошка": Водонаева одела туго обтягивающий вагину купальник
16:24
Комаровский развеял миф об ибупрофене и COVID-19 Видео
16:14
Как ускорить метаболизм и сжигать жир: еда и лайфхаки Видео
15:38
Путин рассказал, почему Россия – не "страна-бензоколонка" Видео
15:37
Платить алименты по-новому: что изменила в законе Рада
15:24
Тихановская детализировала свою позицию по аннексированному Крыму Видео
15:17
Ученые рассказали, есть ли связь между прививками и аутизмом Видео
15:00
Накрыло на крыле: женщина вылезла из лайнера гулять над землей Видео
14:52
В Одессе охрана Кивалова разогнала акцию протеста у церковно-приходской школы - СМИ
14:45
"Вякнули из-под забора – получат в зубы": Лукашенко оскорбил страны Балтии и высказался по ЕС Видео
14:30
Лукашенко опять назвал россиян братьями Видео
14:28
Во вся тяжкие: во львовском вузе варили тяжелый наркотик Видео
13:51
Будет ли новая вспышка COVID-19 в Украине: Ляшко рассказал, как избежать опасности Видео
13:46
"Грозит кидалово": астролог сказал, кому из знаков Зодиака нельзя вкладывать деньги Видео
13:45
Немедленно открыть границы: Еврокомиссия обратилась к властям Венгрии Видео
13:05
Эпидемия COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали проблемные регионы Видео
12:59
Путин назвал коллаборационистами всех, кто смотрит на историю не так, как он Видео
12:40
"Произошедшее в Украине – цветочки": Лукашенко заговорил о резне в Беларуси Видео
12:30
Массовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один удар Видео
12:10
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 сентября: любовный шанс, пожары и ограбления Видео
12:06
В Минске ОМОН начал дерзкий разгон студентов Видео
11:55
Аномально теплая осень и зима без снега: синоптики обновили прогноз погоды Видео
11:54
"Пять лет в вегетативном состоянии": умер экс-солист группы Фристайл
11:34
"Перешли все грани приличия": Лавров жестко раскритиковал антилукашенковские санкции Видео
11:15
Владислав Крапивин умер: главные факты из биографии писателя досье
11:12
Депрессия у ребенка: как распознать и что с ней делать Видео
11:05
Коронавирус в Киеве притормозил: число новых больных за сутки снизилось Видео
11:05
В Кабмине рассказали о праве родителей выбирать форму обучения для детей Видео
10:47
Когда откроют границу для иностранцев: в Кабмине назвали условие Видео
10:28
К концу сентября ежедневное число больных COVID-19 будет больше – Шмыгаль Видео
10:24
Коронавирус в Украине заразил еще более двух тысяч украинцев и убил еще почти полсотни Видео
10:21
Почему миллениалы перестают заниматься сексом: озвучены причины Видео
10:11
Люцифер 5 сезон: точная дата выхода, актеры, сюжет Видео
10:10
Зеленский обречен быть авторитарным вождем мнение
10:08
"Крылья нужны побольше": Савченко показала фото с отдыха и нарвалась на троллинг
10:00
"Атака на поезд из Беларуси": на Житомирщине совершен теракт Фото Видео
09:55
В ВОЗ похвалили Швецию за отказ от жесткого карантина Видео
09:26
В киевском лицее найден коронавирус: как будут учиться дети
09:11
Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условие Видео
08:47
Или белорусы превратятся в псов войны, или шакал Лукашенко их сожрет мнение
08:43
"Ночью стало хуже": умер Владислав Крапивин
08:29
В центре Киева "бухой в хлам" водитель на иномарке влетел в кафе Видео
07:59
Чего ждать от курса доллара в начале осени: аналитик дал прогноз
07:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 сентября: небывалые успехи и доходные сделки Видео
07:33
Синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на первый месяц осени Видео
06:53
Когда вакцина от COVID-19 появится в Украине: Ляшко назвал примерные сроки Видео
06:52
Донбасс совсем скоро могут бросить на произвол судьбы мнение
06:36
Опасные поездки и замороженные дела: что нельзя делать в сентябре 2020 Видео
06:13
Самые модные женские короткие стрижки с челкой на осень 2020 - фото Фото
05:47
"Кровавый дядя": эксперт объяснил, как Лукашенко обведет вокруг пальца оппозицию Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять