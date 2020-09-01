Накрыло на крыле: женщина вылезла из лайнера гулять над землей

Женщина вылезла из лайнера гулять возле иллюминаторов / скриншот из видео

В международном аэропорту Борисполь (Киевская область), пассажирка самолета внезапна открыла запасную дверь и вышла прогуляться по левому крылу лайнера.

Шокирующий инцидент был запечатлен на видеоролике, которые быстро разлетелся по социальным сетям.

На опубликованном ролике можно рассмотреть, как девушка ходит по крылу самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины, а потом садится на краю крыла. За кадром очевидцы возмущаются ее действиями. Пассажирка вернулась в салон самолета только после того, как ее заметили члены экипажа.

Напомним, ранее в Макаровском районе возле села Наливайковка (Киевская область) рухнул и сгорел легкомоторный самолет. На самолете летели двое представителей учебной школы Aviation Group.