"Нас могут ждать проблемы": Свитан рассказал, насколько ПВО готова к массированной атаке 9 мая

Свитан убежден, что 9 мая ожидается ракетный удар, возможно с использованием ракет "Кинжал".

https://glavred.info/ukraine/nas-mogut-zhdat-problemy-svitan-rasskazal-naskolko-pvo-gotova-k-massirovannoy-atake-9-maya-10468747.html Ссылка скопирована

Свитан рассказал, насколько ПВО готова к массированной атаке 9 мая / Минобороны РФ, скриншот

Есть высокая вероятность, что российские оккупационные войска осуществят массированный обстрел украинских городов в ночь на 9 мая, поскольку захватчики имеют нездоровое отношение к знаковым датам. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, насколько сейчас является защищенным украинское небо.

Как отметил Свитан в эфире 24 канала, украинская ПВО проявляет почти стопроцентную эффективность во время борьбы с иранскими дронами. Однако существует проблема: во время сбития дроны все же успевают взорваться, что представляет риск для окружающих. Зато крылатые ракеты после уничтожения взрываются не всегда.

"По ракетам у нас 75-85% уничтожения. Но даже, если общее количество ракет будет примерно 50, то 5 – 7 ракет могут пройти, поэтому точно нельзя игнорировать сигналы тревоги. Какое бы у нас ни было ПВО, несколько ракет точно могут пройти", - подчеркнул военный.

видео дня

Свитан убежден, что 9 мая ожидается ракетный удар, возможно с использованием ракет "Кинжал". Однако он считает, что эти ракеты не будут направлены на территорию, где находится система ПВО Patriot. По словам эксперта, россияне могут выбрать удаленную цель, чтобы показать свою силу и попасть в открытые мишени, где вероятность сбития ракет очень низкая.

Эксперт подчеркнул, что украинцам следует быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку российская сторона еще не забыла о сбитой ракете "Кинжал, а также "удар" по Кремлю, поэтому постарается отомстить.

"Впереди нас могут ждать проблемы связанные с этими ударами, и скорей всего это будет этой ночью", - резюмировал Свитан.

Ракетный торор россиян

Недавно пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что РФ использует для ударов по южной Украине менее точные ракеты Х-22, потому что бережет высокоточные Калибры именно для атаки 9 мая. При этом она не исключает того, что такая ситуация вызвана желанием РФ прощупывать украинскую систему ПВО.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, с начала весны российские оккупационные войска пересмотрели тактику обстрелов украинских городов. Теперь захватчики сосредоточились на ракетных атаках тех территорий, до которых могут добраться.

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Теперь это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", - сказал Игнат.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заметил, что российские оккупационные войска к осени этого года могут накопить до 2,5 тысяч ракет. По его словам, россияне могут сейчас вообще перестать работать ракетами по Украине, а просто собирать их на осень.

"Около 300 ракет будет крылатых и еще около двух тысяч ракет других типов, которые они могут производить: Х-39, Х-59. На осень у нас может быть проблема, если мы не решим вопрос относительно ракет", - отметил Свитан.

Смотрите видео о том, почему "бавовны" в Крыму будет еще больше:

Вас может заинтересовать: