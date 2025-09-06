Укр
Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров – ГУР

Виталий Кирсанов
6 сентября 2025, 15:24
Главная цель россиян до переговоров - продемонстрировать, что они контролируют как можно больше территории.
Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров
Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 24 ОМБр имени короля Даниила

Что сказал Андрей Юсов:

  • Россияне используют тактику фейковых захватов населенных пунктов
  • Захват Одесской и Николаевской областей - дезинформационная кампания

До момента реальных переговоров о завершении войны россияне будут удерживать высокие темпы наступления на фронте. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

Главная цель россиян до переговоров - продемонстрировать, что они контролируют как можно больше территории. Для этого они, в частности, используют тактику фейковых захватов населенных пунктов, пояснил Юсов.

видео дня

"И эта история о "знаменосцах", которых отправляют только с одной целью забежать вглубь населенного пункта и даже не захватить его, а просто поставить флаг, сфотографировать, и в принципе, на этом их миссия заканчивается", - отметил представитель ГУР.

Также Юсов прокомментировал видео из российского генштаба, где Одесская и Николаевская область обозначены как территория РФ. Он отметил, что это показательный жест и дезинформационная кампания.

Сценарий окончания войны: мнение эксперта

Дипломат, глава Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что сейчас происходят важные события, способные повлиять на возможные сценарии завершения войны.

Он напомнил, что недавно появилась очень обнадёживающая информация: Украина получает всё более мощные средства для нанесения ударов по глубокому тылу России.

По его мнению, если удастся запустить серийное производство ракет "Фламинго" и начать их активное использование, то уже через несколько месяцев российская оборонная промышленность может быть фактически уничтожена — от неё "останется лишь жалкое подобие и воспоминания".

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран провели переговоры, результатом которых стали стратегические договоренности по предоставлению Украине гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные стран-партнеров будут привлечены к гарантиям безопасности Украины, и уже есть примерное понимание количества тех, кто согласился. Он отметил, что присутствие партнерских войск будет обеспечено, хотя точное количество пока не готов озвучивать, однако ориентировочные данные уже известны.

"И присутствие, как я сказал, оно разное, оно как в небе, на море, так и на земле", - сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. Обеспечивать военное присутствие на территории Украины будет Европа, но при поддержке Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

