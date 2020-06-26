Паводки на Закарпатье: Аваков ошарашил новыми проблемами

Армен Аваков назвал новую проблему Закарпатья / if.dsns.gov.ua

В результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня были разрушены участки дорог, мостовые сооружения, ограничено движение автотранспорта.

Кроме этого, в западных областях появились серьезные проблемы с наличием питьевой воды.

Как рассказал в прямом эфире Свободы слова с Савиком Шустером министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, катаклизм затопил около пяти тысяч колодцев питьевой воды. Теперь её туда доставляют на вертолетах.

"Сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты там. Они в основном везут в отсеченные районы питьевую воду и продукты питания. У нас нет нормальной питьевой воды сейчас – это гигантская проблема. Её трудно достать, потому что многие дороги повреждены", – заявил он.

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Сильнее всего эта проблема ощущается в Галицком и Верховинском районах.

Наводнения в западной Украине

Напомним, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.