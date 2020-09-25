Названа самая вероятная причина взрыва на газопроводе под Киевом

Взрыв на газопроводе мог произойти из-за "промаха" во время строительства, сообщил главный инженер Оператора ГТС Украины.
Мощный взрыв газопровода под Киевом, вероятнее всего, произошел из-за того, что во время сооружения трубопровода одно из сварочных соединений было сделано ненадлежащего качества.
Наиболее вероятная причина разгерметизации на газопроводе, после которой прогремел взрыв, – брак при строительстве, рассказал главный инженер Оператора ГТС Украины Юрий Зябченко.
По его словам, поврежденный участок газопровода восстановлен, работы завершены 18 сентября.
"Наиболее вероятная причина разгерметизации на газопроводе... – брак при строительстве... с высокой вероятностью можно констатировать, что разгерметизация произошла из-за несоответствующего качества сварного соединения, допущенного при строительстве газопровода", – сказал главный инженер.
- Напомним, ночью 15 сентября вблизи поселка городского типа Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области на газопроводе высокого давления диаметром 1 тысяча 20 мм (Киев – запад Украины) произошла разгерметизация, прогремел взрыв.
- В результате взрыва на газопроводе обошлось без жертв и пострадавших. Взрыв газопровода расследовали правоохранители, начато производство по ст. 292 Уголовного кодекса – повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов.
Автор: Екатерина Присяжнюк