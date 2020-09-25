Названа самая вероятная причина взрыва на газопроводе под Киевом

Стала известна наиболее вероятная причина взрыва газопровода под Киевом / Скриншот с dsns.gov.ua

Мощный взрыв газопровода под Киевом, вероятнее всего, произошел из-за того, что во время сооружения трубопровода одно из сварочных соединений было сделано ненадлежащего качества.

Наиболее вероятная причина разгерметизации на газопроводе, после которой прогремел взрыв, – брак при строительстве, рассказал главный инженер Оператора ГТС Украины Юрий Зябченко.

По его словам, поврежденный участок газопровода восстановлен, работы завершены 18 сентября.

"Наиболее вероятная причина разгерметизации на газопроводе... – брак при строительстве... с высокой вероятностью можно констатировать, что разгерметизация произошла из-за несоответствующего качества сварного соединения, допущенного при строительстве газопровода", – сказал главный инженер.