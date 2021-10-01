"Не под 7%, а под 5%": Шмыгаль объявил о планах запустить новую ипотеку для всех украинцев

Заявление прозвучало на съезде фракции "Слуги народа" в Трускавце / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании фракции "Слуги народа" в Трускавце рассказал о дальнейших планах по доступной ипотеке. В частности, в правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И - для всех", - говорится на сайте "Слуги народа".

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В начале марта стартовала программа доступной ипотеки под 7% годовых. Поэтому, если еще в 2018 украинские банки давали кредиты на жилье под 18-20% годовых, в 2020 - под 10%, то сегодня, в 2021, можно приобрести собственное комфортное жилье под 7% уже с марта 2021 года.

Условия программы распространяются на такие объекты недвижимости:

квартиры в многоквартирном доме, принятые в эксплуатацию в текущем году или не ранее чем в течение 3-х лет, предшествующих текущему году.

частный дом с земельным участком, на котором он расположен, принятый в эксплуатацию в текущем году или не ранее, чем в течение предыдущих 3-х лет.

имущественные права на квартиру в объекте незавершенного строительства (у аккредитованных банком застройщиков / объектах), приобретенных или строительство которых финансируется заемщиком.

Ранее мы сообщали, что за первые семь месяцев года объем новых ипотечных кредитов превысил 4,4 млрд грн. В частности, в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн.