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Не успел увидеть новорожденную доченьку: 20-летняя девушка рассказала, как потеряла на войне жениха

Алина Дембицкая
11 мая 2023, 21:20 обновлено 11 мая, 21:20
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Любовь 20-летней Ксении и 29-летнего Михаила соткана из невероятных событий, которые напоминают сюжет романтического фильма.
погибший защитник
20-летняя девушка рассказала, как потеряла на войне жениха / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украина ежедневно теряет своих лучших сыновей и дочерей в тяжелой борьбе с российским агрессором. У молодых защитников и защитниц только начиналась жизнь, однако война разрушила все их планы. Так, 20-летняя Ксения Бирюкова рассказала, как потеряла жениха на войне и осталась наедине со своей новорожденной доченькой. О своей боли потери Ксения рассказала в фотопроекте львовского фотографа, который уже увидели сотни людей, пишут Вікна.

Любовь 20-летней Ксении и 29-летнего Михаила соткана из невероятных событий, которые напоминают сюжет романтического фильма. Они познакомились в окопах во время полномасштабного российского вторжения. Михаил, который уже с 2016 года служил в армии, оказался настоящим героем, добровольцем и участником АТО. В 2021 году он, как и Ксения, принял решение подписать контракт, продолжая служить своей стране.

В начале полномасштабного вторжения их как военнослужащих разместили на разных позициях. Ксения занимала должность повара в одном из подразделений, а Михаил часто приходил туда на обед. Так пара и познакомилась.

видео дня

Впоследствии девушка забеременела. Михаил не смыслил себя от радостей. Он собирался жениться на Ксении. Однако в один миг все планы разрушились. Во время ожесточенных боев в Донецкой области защитник получил тяжелые ранения.

Михаил потерял обе ноги, у него отслоилась сетчатка глаза, перестал слышать на левое ухо и имел сильные ожоги левой руки. Воин боролся за свою жизнь в течение нескольких недель, но, к сожалению, не смог выжить. До того, как уйти из жизни, Михаил успел выбрать имя доченьке, но не успел ее увидеть.

Напомним, что в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб наиболее результативный зенитчик Вооруженных сил Украины - Андрей Линейчук с позывным "Кельт". За время полномасштабной войны защитник сбил наибольшее количество средств воздушного нападения противника.

Смотрите видео - битва за Угледар длится 13 месяцев, ВСУ бесстрашно держат город:

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