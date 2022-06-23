Немецкий генерал назвал самые слабые места армии РФ

Названы слабые места армии РФ / Фото УНИАН

Генерал бундесвера в отставке Удо Ойлиг заявил, российская армия, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину, имеет множество слабых мест.

По его словам, "всех удивило", что Россия, развязав войну, не смогла за несколько дней провести свою так называемую "спецоперацию". И таким образом вскрылись существенные недостатки российской армии - от планирования до командования и логистики.

"Похоже, что все их обеспечение действительно не было рассчитано на более длительный период времени. Это означает, что российская армия изначально, я бы сказал, почти небрежно рассчитывала достичь своих военных целей лишь ограниченными ресурсами и без особого сопротивления", - сказал Ойлиг в интервью DW.

В то же время, по его словам, украинская армия довольно успешно отразила нападение россиян, особенно на севере Украины.

"И это безусловно указывает на проблемы в командовании российской армии и даже на более низких уровнях. К такому выводу можно прийти еще и на том основании, что генералов отправляли на фронт, наверное, просто для руководства на месте, так сказать, для укрепления боевого духа", - отметил генерал.

В то же время Ойлиг отметил, что сейчас есть некоторые изменения в перегруппировке российской армии.

Читайте такжеЮг оккупировали из-за предательства, там должно было быть самое успешное место обороны – Арестович"Слабые стороны компенсируются закреплением в Донбассе, формированием лучшего командования, принятием более верных тактических решений - все это дает им возможность сгладить определенную неудачу в начале войны. То есть, они концентрируют свои силы на востоке и юге для, скажем так, большей эффективности в тактическом и оперативном отношении", - объяснил военный в отставке.

Как сообщал Главред, Удо Ойлиг считает, что война между Россией и Украиной будет долгой. Прекращения огня наступит только тогда, когда обе стороны будут убеждены в том, что они добились того, чего хотели.

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