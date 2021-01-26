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"Несет антиукраинский бред студентам": из киевского вуза отказались увольнять "подругу Прилепина"

26 января 2021, 08:10

Евгения Бильченко продолжит преподавать в Драгоманова.

Ректор Драгоманова не уволил Бильченко – Новости Киев сегодня
Ректор Драгоманова не уволил Евгению Бильченко / facebook.com/yevzhik

Из Национального педагогического университета имени М. Драгоманова отказались увольнять "представительницу русской цивилизации" Евгению Бильченко – профессора, преподавательницу и поэтессу.

Бильченко на своей странице в Facebook написала, что ректор вуза Виктор Андрущенко отказался увольнять ее за политические взгляды.

По словам преподавательницы, Андрущенко утверждал, что увольнение за политические взгляды – не его практика.

"…Я получила от него (Андрущенко – Ред.) заверение, что он несет ответственность за свои слова, и что он лично меня увольнять не собирается…", – добавила профессор.

Новость уже прокомментировал активист Сергей Стерненко. Он написал в Telegram, что Бильченко во время лекций студентам несет антиукраинский бред и является подругой сторонника боевиков на Донбассе – российского писателя Захара Прилепина.

  • Ранее Евгения Бильченко назвала себя "представительницей русской цивилизации" и раскритиковала закон о языке. Преподавательница назвала закон очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии.
  • Профессор также говорила, что ей пригрозили увольнением из НПУ Драгоманова из-за политических взглядов.

Справка. Евгения Бильченко родилась 4 октября 1980 года в Киеве.

Попала в базу центра Миротворец за антиукраинскую пропаганду, отрицание российской агрессии и манипулирование общественно значимой информацией.

Сергей Стерненко Евгения Бильченко Виктор Андрущенко
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