Незаконно удерживали и пытали людей: под Киевом разоблачили псевдоцентр реабилитации

В псевдоцентре удерживали несколько десятков человек / Фото kv.npu.gov.ua

В Киевской области правоохранители разоблачили "реабилитационный центр", в котором издевались над людьми.

Полицейские обнаружили псевдоцентр после того, как на улице трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацполиции.

Копы установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу в селе Петропавловская Борщаговка находился один из реабилитационных центров. В нем незаконно содержались по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркотической зависимостью.

Люди жили в суровых условиях, на окнах были установлены решетки, а выходить на улицу категорически запрещалось. Кроме того, жители центра подвергались пыткам.

К созданию псевдоцентра причастны шесть человек. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их лечение, а в реальности лечение они не проводили.

Задержаны пятеро сотрудников реабилитационного псевдоцентра. В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта события и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

Напомним: