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Незаконно удерживали и пытали людей: под Киевом разоблачили псевдоцентр реабилитации

21 марта 2021, 19:11
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Копы обнаружили "реабилитационный центр" после того, как на улице трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль.

В псевдоцентре удерживали несколько десятков человек / Фото kv.npu.gov.ua

В Киевской области правоохранители разоблачили "реабилитационный центр", в котором издевались над людьми.

Полицейские обнаружили псевдоцентр после того, как на улице трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацполиции.

Копы установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу в селе Петропавловская Борщаговка находился один из реабилитационных центров. В нем незаконно содержались по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркотической зависимостью.

Люди жили в суровых условиях, на окнах были установлены решетки, а выходить на улицу категорически запрещалось. Кроме того, жители центра подвергались пыткам.

К созданию псевдоцентра причастны шесть человек. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их лечение, а в реальности лечение они не проводили.

Задержаны пятеро сотрудников реабилитационного псевдоцентра. В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта события и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

Напомним:

  • В январе в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • У задержанного владельца на участке были расположены сразу два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых людей, отсутствовали документы на ввод в эксплуатацию.
  • Во втором здании действовал так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых.
  • В частном доме в городе Бровары Киевской области, который имел статус реабилитационного центра За жизнь, незаконно удерживали людей против их воли.
новости Киева полиция реабилитационный центр
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