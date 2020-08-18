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"Ни рыба, ни мясо": эксперт оценил реакцию Украины на события в Беларуси

18 августа 2020, 18:54

Аналитик полагает, что украинская власть ведет себя неправильно.

беларусь
Эксперт убежден, что модель поведения Украине диктует запад / tut.by

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает неверной позицию высокопоставленных чиновников Украины относительно массовых протестов в Беларуси, поскольку международная политика требует четких действий.

"Конечно же, эта позиция неправильная. С точки зрения международного права, Зеленский должен был четко выразить позицию Украины, чтобы не было этого "ни рыба, ни мясо". К тому же, совершенно очевидно, что президентские выборы в Беларуси состоялись недемократическим путем, с грубым нарушением демократических процедур – этот момент украинская власть могла бы осудить", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Жданова, западные партнеры повлияли на поведение Украины и потребовали не вмешиваться в ситуацию. Активная позиция Киева, полагает он, могла быть негативно использована Россией.

Читайте такжеТри зарплаты сразу: в Беларуси фонд солидарности собрал миллион евро"Но, я так понимаю, Украине Запад дал команду не вмешиваться, никак не проявляться, держать четкий нейтралитет. Может быть, это делается из соображений безопасности – чтобы этим не могла воспользоваться Российская Федерация. Потому что, если Украина займёт позицию белорусской оппозиции, Россия может начать вставлять нам "палки в колёса", а если Украина открыто поддержит Лукашенко – этого не поймёт Запад. Потому, может быть, действительно Украине лучше просто молчать, надев медицинскую маску", - подытожил спикер.

Как ранее сообщалось, Жданов оценил вероятность того, что Россия станет оказывать военную помощь Александру Лукашенко и поможет ему подавить протесты в Беларуси.

При этом он напомнил про задержание вагнеровцов в Беларуси: они стали козырем Лукашенко, так как Путин не совсем контролирует ЧВК Вагнер.

Олег Жданов новости Украины и мира новости Беларуси протесты в Беларуси
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