"Никогда себе не позволит": Зеленский подколол Порошенко, обращаясь к волонтерам

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Reuters

Волонтеры в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время посещения Военно-медицинского клинического лечебно-реабилитационного центра Министерства обороны в городе Ирпень Киевской области, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Глава государства подчеркнул сверхважную роль волонтеров в защите Украины в самые трудные времена.

"Хочу поблагодарить всех волонтеров. Я считаю, что во многом благодаря вам в начале войны на Донбассе была построена украинская армия. Та современная армия, которая у нас сегодня есть", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что именно волонтеры очень быстро нашли ту национальную идею, которую много лет ищут для Украины.

"Волонтеры своей энергией и самоотверженностью в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии", - отметил президент.

Читайте такжеПорошенко лепит из своих конкурентов воплощение злаПо его мнению, государство в некоторых вещах должно равняться на волонтеров. Зеленский пообещал обратить внимание на те вопросы, где государство могло бы помочь, и где оно не дорабатывает.

В то же время в сообщении ОП в Facebook сказано: "Надеемся, ни один из украинских политиков уже никогда не позволит себе сказать, что государство в тот период могло обойтись без волонтеров".

Отметим, что в 2015 году бывший на тот момент президентом Петр Порошенко заявлял: "Без этого вклада (волонтеров, ред.) мы бы все равно победили, но было бы гораздо труднее". Позднее Порошенко извинился за свои слова про волонтеров.

Напомним, ранее в Сети произошла заочная перепалка между президентом Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.

Во время видеообращения Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать. При этом глава государства прозрачно намекнул, что к нарушениям карантина выходного дня причастен и Порошенко, ведь спортивный клуб 5 элемент, владельцем которого является экс-президент, был открыт на выходных.

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На обвинения Зеленского отреагировал Порошенко. В своем Telegram он заявил о якобы нецелевом использовании бюджетных средств на программе Большое строительство.