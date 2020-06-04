Ермак рассказал, когда и где состоится встреча в Нормандском формате / УНИАН

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Зеленского, утверждает ‒ встреча лидеров стран в Нормандском формате (Украина, Российская Федерация, Германия и Франция) состоится в течение нынешнего года в Берлине.

"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств из Германии, Франции, Украины и России", ‒ заявил чиновник в интервью журналистам из медиагруппы Funke (ФРГ).

Ермак говорил ‒ диалог официального Киева с Москвой продолжается, хотя периодические и вступает в непростую фазу. Также чиновник рассказал ‒ на встрече лидеров Нормандской четверки в Париже было согласовано полное прекращение огня в зоне военного конфликта на Донбассе (однако оно так и не было воплощено в жизнь).

Кроме того, Ермак заявил ‒ Киев твердо намерен составить перечень своих представителей из числа жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласят на переговоры Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске.

Напомним, ранее Алексей Мельник, эксперт и со-директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, заявил о том, что власти Российской Федерации не согласятся проводить новую переговорную встречу в Нормандском формате и будет всячески переносить ее проведение ‒ до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не увидит в ней выгоды для себя.