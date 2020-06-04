УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ермак рассказал, когда и где состоится встреча в Нормандском формате

4 июня 2020, 14:49

Руководитель ОП Андрей Ермак еще раз высказал свои соображение по поводу будущей встречи в Нормандском формате.

Ермак
Ермак рассказал, когда и где состоится встреча в Нормандском формате / УНИАН

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Зеленского, утверждает ‒ встреча лидеров стран в Нормандском формате (Украина, Российская Федерация, Германия и Франция) состоится в течение нынешнего года в Берлине.

"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств из Германии, Франции, Украины и России", ‒ заявил чиновник в интервью журналистам из медиагруппы Funke (ФРГ).

Ермак говорил ‒ диалог официального Киева с Москвой продолжается, хотя периодические и вступает в непростую фазу. Также чиновник рассказал ‒ на встрече лидеров Нормандской четверки в Париже было согласовано полное прекращение огня в зоне военного конфликта на Донбассе (однако оно так и не было воплощено в жизнь).

Кроме того, Ермак заявил ‒ Киев твердо намерен составить перечень своих представителей из числа жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласят на переговоры Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске.

Напомним, ранее Алексей Мельник, эксперт и со-директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, заявил о том, что власти Российской Федерации не согласятся проводить новую переговорную встречу в Нормандском формате и будет всячески переносить ее проведение ‒ до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не увидит в ней выгоды для себя.

новости Украины нормандский формат Андрей Ермак саммит
Сейчас вы просматриваете новость «Ермак рассказал, когда и где состоится встреча в Нормандском формате». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:50
Киеву грозит срыв смягчения карантина: Ляшко назвал причину
14:49
Ермак рассказал, когда и где состоится встреча в Нормандском формате
14:47
Волк из Ну, погоди изменил стиль в перезапуске сериала
14:29
В КНУ имени Шевченко нагрянули с обысками: в полиции рассказали детали
14:12
BAFTA TV 2020 - список номинантов и дата церемонии
14:10
В Украине отправят за решетку воров в законе: Рада поддержала инициативу Зеленского
13:59
Рада проголосовала за закон об изменениях в Избирательный кодекс: что изменится
13:56
Прогулы допросов в ГБР: суд принял громкое решение по делу Порошенко Видео
13:42
Сериал Фейк - актеры, саундтрек и съемки нового проекта Видео
13:34
Изнасилование в Кагарлыке: в Нацполиции рассказали о судьбе копов из райотдела Видео
13:30
Кабмину отказали в иммунитете: Рада завернула программу Шмыгаля Видео
13:24
В Украине рекордно подорожала популярная ягода-лакомство
13:04
Синоптик рассказала, когда в Украину придут жаркие деньки до +30° Видео
13:01
Фильм Текст станет сериалом - дата выхода, актеры и список серий
12:54
Штраф за нарушение карантина: Зеленский сделал неожиданное заявление Видео
12:46
"Кому-то что-то не нравится": Аваков объяснил сбор подписей в Раде за его отставку Видео
12:40
Лунное затмение 5 июня: что можно, а что нельзя делать
12:15
Орбит без сахара - Оля Бузова записала новый сингл
12:11
Троица: как будут работать банки в Украине
12:00
Верховная Рада назначила Ткаченко новым министром культуры
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять