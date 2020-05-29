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В Днепре на полном ходу сгорел трамвай: опубликованы фото, видео

29 мая 2020, 18:33

В городе Днепр произошло серьезное происшествие в общественном транспорте.

Трамвай
В Днепре на полном ходу сгорел трамвай / Информатор

В пятницу, 29 мая, в Днепре на полном ходу произошло возгорание в одном из городских трамваев.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Информатор, инцидент в трамвае произошел в районе остановки Евраз ДМЗ на улице Ударников. Все началось с небольшого задымления, которое быстро переросло в серьезный пожар.

По словам очевидцев, в момент возгорания пассажиры в вагоне трамвая присутствовали. Тем не менее, они успели выйти на улицу до того, как весь вагон оказался охвачен огнем. Никто не пострадал в результате инцидента, но у некоторых пассажиров сгорели сумки с документами и пакеты с продуктами.

Изначально трамвай не сумел подняться в гору и потому скатился вниз. После еще одной попытки вагоновожатого с потолка одного из вагонов и посыпались искры.

Сотрудники МЧС сумели потушить огонь в течение получаса. За это время вагон выгорел дотла. На месте инцидента отработали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и аварийная бригада.

Трамвай

Напомним, ранее в городе Рубежное (Луганская область) произошло возгорание в грузовике популярной логистической компании Новая почта. Одна из посылок, которые перевозились на фуре, внезапно загорелась.

новости Днепра трамвай пожар
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