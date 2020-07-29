Кравчук прокомментировал вариант со своим участием в Минских переговорах по Донбассу

Леонид Кравчук / Главред

Президент Украины в 1991-1994 году Леонид Кравчук заявил о том, что планирует войти в делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на данный момент официального предложения от действующего президента Владимира Зеленского он не получал.

Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на комментарий Кравчука.

Экс-президент также считает, что назначение вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова руководителем украинской делегации в ТКГ будет хорошим решением.

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?", – рассказал Кравчук.

Напомним, ранее, 28 июля 2020 года стало известно, что Леонид Кучма (президент Украины в 1994-2004 годах) покидает пост руководителя украинской делегации в ТКГ в Минске. Через день президент Владимир Зеленский назвал Леонида Кравчука в качестве кандидата вместо Кучмы. Однако пока данный вопрос еще в стадии обсуждения и окончательного решения Зеленский не принимал.