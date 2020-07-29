УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчук прокомментировал вариант со своим участием в Минских переговорах по Донбассу

29 июля 2020, 14:32

Бывший глава страны дал комментарий по поводу резонансной новости о его возможном участии в ТКГ.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Главред

Президент Украины в 1991-1994 году Леонид Кравчук заявил о том, что планирует войти в делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на данный момент официального предложения от действующего президента Владимира Зеленского он не получал.

Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на комментарий Кравчука.

Экс-президент также считает, что назначение вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова руководителем украинской делегации в ТКГ будет хорошим решением.

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?", – рассказал Кравчук.

Напомним, ранее, 28 июля 2020 года стало известно, что Леонид Кучма (президент Украины в 1994-2004 годах) покидает пост руководителя украинской делегации в ТКГ в Минске. Через день президент Владимир Зеленский назвал Леонида Кравчука в качестве кандидата вместо Кучмы. Однако пока данный вопрос еще в стадии обсуждения и окончательного решения Зеленский не принимал.

новости Украины Леонид Кучма ТКГ Минские переговоры Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук прокомментировал вариант со своим участием в Минских переговорах по Донбассу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:57
В Украине возросло число областей, не готовых к ослаблению карантина
14:52
"Мы пока не можем дать ответ ": в СНБО сделали резонансное заявление о COVID-19
14:32
Кравчук прокомментировал вариант со своим участием в Минских переговорах по Донбассу
14:29
"Вот это обезьяны": на Полтавщине пара занялась сексом на глазах у полиции Видео
14:11
Эксперт назвала четыре способа заставить Россию прекратить войну с Украиной
14:05
В Кабмине спрогнозировали, что будет с инфляцией в Украине
13:59
Почему ошибаются лаборатории: медики оценили тесты на коронавирус Видео
13:32
Будут ли школьники Киева учиться с сентября: Кличко рассказал о планах властей
13:25
Смертельные колеса: на Харьковщине скорая сбила насмерть женщину
13:22
Disney готовит сериал про Хана Соло и Дарта Мола
13:05
"Сексуальная малышка": Оля Полякова разделась на даче
12:52
СБУ "взяла" организаторов терактов возле Шулявской и на Подоле
12:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 июля: легкий флирт и деньги на ветер
12:47
В Кабмине рассказали, куда украинцы могут полететь на отдых
12:42
Суд над Ефремовым - адвокат намекнул на ожидаемую продолжительность дела
12:25
Папик 2 сезон - в Одессе начались съемки продолжения сериала
12:12
Коронавирус в Украине и мире 29 июля: за сутки заразились 257 тысяч человек
12:10
Карантин в Украине с 1 августа: в Минздраве рассказали, что ждет украинцев
12:10
Ходьба после еды: похудение, снижение давления и другие преимущества
11:55
81-летнего Кучму в ТКГ собрались менять на 86-летнего Кравчука Видео
11:45
Сериал Папик 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала
11:31
Как изменятся отношения Украины и Беларуси после ухода Лукашенко мнение
11:30
Тест на коронавирус – где по какой цене можно сделать в Киеве Видео
11:21
Украина меняет правила въезда в страну на фоне COVID-19: названа дата и условия
11:11
Танці з зірками 2020 - Alyona Alyona стала участником шоу Видео
10:51
Михаила Ефремова тайно доставили в суд - началось заседание
10:37
Новый удар по Северному потоку-2: Газпром вынужденно отказывается от стратегического трубоукладчика
10:30
Турция де-факто перебросила войска в Азербайджан - журналист
10:26
Диабет 2 типа: врачи назвали сексуальные симптомы болезни
10:25
Слушание дела Джонни Деппа и Эмбер Херд в Лондоне закончилось Видео
10:05
Остановить войну на Донбассе будет тяжело по одной простой причине мнение
09:49
Эмми 2020 - список номинантов на телепремию
09:45
Рак легких: ранние симптомы, нехарактерные для болезни
09:30
Стало известно, кто возглавил делегацию Украины в ТКГ по Донбассу вместо Кучмы
09:26
Озвучена цена американской вакцины от коронавируса
09:24
Эрдоган унижает Путина на глазах всего мира мнение
08:51
Коронавирус в Украине снова набирает обороты: за сутки - больше тысячи зараженных
08:48
Украина наносит ответный удар: в СНБО анонсировали реакцию на учения Кавказ-2020
08:44
Белорусов после выборов ждут тотальный террор и диктатура мнение
08:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 июля: от кого удача отвернется, а кто получит выгодное предложение
08:00
Трамп собрался поставлять американскую вакцину от COVID-19 в другие страны
07:32
Евро взлетит до максимума за 6 лет: эксперты дали прогноз, как это отразится на Украине
07:21
Каждому украинцу - по электронному ящику: что не так с новым законопроектом
06:55
Почему растет рейтинг Бойко, и смогут ли экс-регионалы взять реванш мнение
06:35
Календарь магнитных бурь на август 2020 – когда прижмет и что делать Видео
06:01
Шмыгаль рассказал, будет ли доллар по 30 гривен
05:29
Стиль Гэтсби вернулся: юбки и жакеты с бахромой - главный тренд осени 2020 Фото
05:03
Под угрозой - важный орган: ученые заявили о новой опасности COVID-19
04:24
Санкций не будет: эксперт объяснил, почему ЕС не накажет Россию из-за Украины
03:53
Блант лоб и пикси – самые модные женские стрижки на осень 2020: фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять