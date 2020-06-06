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"Бесит наших соседей": Кулеба озвучил "красную линию" по Донбассу

6 июня 2020, 01:15

В МИД отказываются вести диалог с боевиками.

Кулеба
Кулеба озвучил главную "красную линию" по Донбассу / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что принципиальная позиция украинской стороны – отказ от переговоров с представителями самопровозглашенных республик на Донбассе.

"Неоднократно я, неоднократно Алексей Резников в Трехсторонней контактной группе, неоднократно президентом Украины Владимиром Зеленским озвучивались наши "красные линии". И одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей — мы не войдем в прямой диалог с так называемыми "ДНР/ЛНР", — заявил Кулеба в прямом эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

По словам министра, переговоры украинская сторона будет вести исключительно с Кремлем. Он полагает, что такая позиция является определяющей относительно защиты национальных интересов, поэтому считает ее "красной линией".

"ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ. И мы будем говорить только именно с Россией. Это ключевая "красная линия", которая стоит в основе защиты наших национальных интересов", — сообщил глава МИД.

Как ранее сообщалось, в Кабмине назвали лучший способ, который позволит вернуть оккупированные территории Донбасса в состав Украины.

Отметим, министр Дмитрий Кулеба сообщил о том, что для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма наша страна готова идти на компромиссы. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

Также напомним, вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условия, при которых Украина возобновит водоснабжение аннексированного россиянами Крыма.

Дмитрий Кулеба МИД новости Донбасса новости Украины окупация
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