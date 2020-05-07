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Сивохо призвал готовиться к уходу Путина с Донбасса

7 мая 2020, 21:35

Шоумен полагает, что необходимо поддерживать связь с людьми на оккупированных территориях.

Сивохо
Сивохо считает, что Путин может и сам уйти с Донбасса / УНИАН

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что президент России Владимир Путин может сам вывести свои войска со временно оккупированной территории Донбасса.

"На сроки жизни Путина я повлиять не могу. Но нельзя терять связь с нашими людьми, которые находятся по ту сторону соприкосновения. Тем более чем многих в команде президента, переселенцев связывают не только родственные связи, но и общечеловеческие. Много одноклассников, знакомые. Там есть вменяемые, нормальные люди", — сказал он в эфире телеканала Украина 24.

По словам Сивохо, люди по обе стороны конфликта подвержены воздействию пропаганды, однако может и произойти ситуация, что "Путина завтра не станет".

"Я не знаток геополитики, но, если по каким-то факторам…Вполне может сложиться ситуация, что он отведет войска. Освободят эти территории, что они окажутся, может быть, для них чемоданом без ручки. Как мы будем разговаривать с людьми, которых прессуют 6 лет различной пропагандой? Как, впрочем, и наших людей", — добавил он.

Напомним, ранее Сивохо заявлял, что война на Донбассе не закончится с выводом войск и возвращением оккупированных территорий в состав Украины.

Как ранее сообщалось, 30 марта стало известно, что Сергей Сивохо уволен с должности советника секретаря СНБО на общественных началах.

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