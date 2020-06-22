Протест против больных COVID-19: в Харькове чернобыльцы подрались с копами

В Харькове протесты из-за больных COVID-19 / mvs.gov.ua

В понедельник, 22 июня, в Харькове во время акции против открытия областного диспансера для приема больных коронавирусом между демонстрантами и полицейскими произошли стычки. В результате двое полицейских пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени", - сообщили в МВД.

По данному факту открыли три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает Суспильне, большинство протестующих - представители чернобыльских организаций. По мнению людей, диспансер не предназначен для приема больных коронавирусной инфекцией.

Участники акции заявляют, что "под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу".

"Мы не говорим, что они не люди, они тоже люди, их нужно обследовать, лечить, но этот диспансер не приспособлен для того, чтобы коронавирусных больных здесь лечить. Он в центре города! Мы против такого решения власти", - заявил чернобылец Сергей Беличенко.

В то же время советница главы ХОГА Наталья Попова сообщила, что первого пациента пришлось заносить в больницу на руках, так как въезд для скорой помощи закрыли.

"Чернобыльцы перекрыли въезд. На данный момент в областной инфекционной больнице 246 пациентов. Реанимация, изначально рассчитанная на 6 пациентов, была расширена до 12 человек. Сейчас там лежит 13 пациентов", - отметила Наталья Попова.

На видео, которая выложила советница председателя ХОГА, можно увидеть, что пациент с коронавирусом подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и его заносят на руках в больницу.

Читайте такжеВ Харькове медики устроили протест из-за обмана с диагнозом Covid-19Напомним, ранее в Черновицком СИЗО заключенные устроили бунт против принятия в СИЗО заключенного с коронавирусом, к некоторым из них была применена физическая сила, трое заключенных нанесли себе телесные повреждения.

"Во время визита установлено, что около 23 часов 24 апреля заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО новоприбывшего заключенного с подтвержденным диагнозом – коронавирусная болезнь COVID-19", - сообщила омбудсмен Людмила Денисова.