Недавно вышел из тюрьмы: стали известны жуткие подробности смертельного ДТП возле Козина

Пьяный виновник ДТП недавно вышел из тюрьмы / Фото: скриншот

Виновником масштабного смертельного дорожно-транспортного происшествия возле поселка Козин Киевской области является 39-летний водитель автомобиля Mercedes Желепа Антон Михайлович, который ранее был судим, в том числе, за аналогичное преступление.

Как сообщает Киев оперативный, виновник аварии находился в нетрезвом состоянии - драгер показал 1,37 промилле. Также у него были заметны признаки наркотического опьянения.

По предварительной версии, Желепа работал на даче у владельца Mercedes, а через 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск как угнанный. Владельцев машины числится женщина по имени Ольга 1971 года рождения.

В СМИ пишут, что в 2010 году Желепа в подобной аварии убил женщину, получил за это тюремный срок. В целом, проблемы с законом у него были неоднократно.

Виновник ДТП является уроженцем России, но сейчас имеет украинское гражданство. В данный момент он задержан полицией.

Напомним, Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором и ехала семья. В автомобиле Hyundai ехали 3 человека – двое взрослых (погибли сразу), девочка 8-лет (также погибла). Еще двое парней 10 и 12 лет (10-летний погиб, 12-летний госпитализирован в тяжелом состоянии) ехали в микроавтобусе Mercedes, который стал третьим участником аварии.