Безмасочный бунт: как в киевском метро наказывают пассажиров без масок

В Киеве в метро оштрафовали на большую сумму пассажира без маски / УНИАН

Сразу после того, как метрополитен в столице Украины открыли после коронавирусного карантина, на входе на все станции у пассажиров проверяют маски либо респираторы.

Об этом сообщается на официальном веб-портале Киевского метрополитена.

Однако, за несколько недель (начиная с 25 мая 2020 года), 37 пассажиров были наказаны за нарушение масочного режима.

Одно из дел уже было рассмотрено в суде. Нарушителю теперь придется заплатить крупный штраф — 17 тысяч гривен. Протоколы на остальных нарушителей еще изучаются в суде.

Более того, совместный с полицией рейд сотрудников метрополитена продемонстрировал, что на входе маску надевают все пассажиры, но, пройдя через вестибюль станции, некоторые спускают защитное средство на подбородок либо снимают вовсе. Такой способ ношения маски также считается нарушением.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призывал киевлян и гостей города использовать общественный транспорт только при острой необходимости. По его словам, количество пассажиров регулярно увеличилось на пяти станциях метрополитена (именно поэтому они под особым контролем властей) ‒ станция Житомирская, Святошин, Черниговская, Лесная и Почайна.