"Устал и спит": в Киеве на строительстве метро перевернулся подъемный кран

На строительстве метро в Киеве произошло ЧП / Киев Оперативный

В Киеве на строительстве метро к жилищному массиву Виноградарь произошла авария – перевернулся автокран.

В Facebook Киев оперативный опубликовали соответствующее фото автокрана, который лежит на боку.

Отметим, что авария произошла прямо возле котлована, а опрокинувшийся автокран окружили строители.

/ Киев Оперативный

Обратим внимание, что пользователи в Сети едко прокомментировали происшествие:

"Стоимость проекта выросла на один кран", "Повезло, что на трубу стрелой "оперся" и не улетел в котлован", "Втомився", "Наївся і спить", "На троещину уже никто ничего не строит и не будет(", "Всё, метро отменяется, кран был последним", "Кран устал и прилег отдохнуть", - прокомментировали фото пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2011 году в Киеве на строительстве Подольского моста в реку Днепр упал кран грузоподъемностью 3 тысячи тонн.