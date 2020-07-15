Подозревали ФСБ: в Киеве освобожден из плена крымский бизнесмен

Мужчину освободили из плена / Фото: Facebook/Антон Геращенко

В Киеве 15 июля сотрудники полиции освободили предпринимателя Сергея Ткаченко, который ранее был похищен в столице.

Как на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков, мужчину удерживали две недели в подвале.

"Трех злоумышленников задержали. Предприниматель возвращается к своей семье. Спасибо полицейским за службу", — написал министр.

/ Фото: Facebook/Антон Геращенко

/ Фото: Facebook/Антон Геращенко

Сообщил об инциденте и заместитель главы МВД Антон Геращенко, уточнив, что задержаны трое обвиняемых.

"Две недели Сергея Ткаченко держали в подвале на территории Голосеевского района Киева прикованным к батарее, пытали, били и издевались, вымогая деньги. Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных", - написал Геращенко.

По словам чиновника, Ткаченко был похищен 1 июля в Киеве группой неизвестных преступников. Освобожден он в результате четких и слаженных действий полиции. Злоумышленников ждет длительный срок заключения за похищение и пытки человека.

Как известно, освобожденный Ткаченко является акционером крымского судостроительного завода Южный. В России он арестован заочно, а в похищении подозревали ФСБ. Окончательный мотив преступления пока не озвучен.

Как ранее сообщалось, в Польше в городе Пулавы 45-летний гражданин Молдовы жестоко зарезал 26-летнюю украинку Майю Ваколюк из Владимира-Волынского.

Напомним, в Польше в городе Грудзендз 33-летний поляк расстрелял украинцев из газового пистолета после того, как услышал украинскую речь.