УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Перевозчики перекрыли центр Киева, требуя возобновить пассажирские рейсы: видео

13 мая 2020, 09:33

Из-за митинга перевозчиков в центре столицы Украины организовался транспортный коллапс.

Автобус
Митинг перевозчиков в центре Киева / скриншот из видео

В центре Киева (на Европейской площади) утром в среду, 13 мая, проходит акция протеста перевозчиков, которые остались без работы - по причине коронавирусного карантина. Митингующие требуют от властей страны открытия пассажирских перевозок.

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале Политика страны. 

"В центре Киева - на Европейской площади, Крещатике и Грушевского - транспортный коллапс. Приехало огромное число автобусов, которые перекрыли Европейскую площадь и растянулись по Крещатику вплоть до Майдана. С Грушевского на Крещатик ещё можно проехать. А вот с Крещатика на Грушевского уже нельзя. Это акция протеста перевозчиков, которые требуют возобновить автобусные перевозки. Сама акция запланирована на 10.00", - говорится в тексте.

Напомним, ранее в центре столицы Украины активисты из числа коммерсантов заблокировали движение автотранспорта с требованием к власти не препятствовать бизнес-деятельности и смягчить карантинные меры в рамках борьбы с коронавирусом.

митинг новости Киева протест автобусы
Сейчас вы просматриваете новость «Перевозчики перекрыли центр Киева, требуя возобновить пассажирские рейсы: видео». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:33
На Харьковщине матерящиеся подростки избили девушку-инвалида: видео 18+
10:13
Что будет с Украиной после пандемии: эксперт спрогнозировал новые вызовы
10:06
Гороскоп на 13 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет поддержка покровителя Видео
10:05
Ученые рассказали, спасет ли жаркое лето человечество от коронавируса
10:00
Евровидение 2020 - как прошел концерт 12-05-2020: полное видео Видео
09:42
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 13 мая
09:33
Перевозчики перекрыли центр Киева, требуя возобновить пассажирские рейсы: видео Видео
09:15
Коронавирус в Украине не отступает: число жертв и зараженных снова возросло
09:07
Электронные сигареты: запретить или урегулировать?
09:05
Тищенко рассказал, ругал ли его Зеленский за скандал с Велюром
08:42
Вакцина против COVID-19: ученые нашли "секретный ингредиент"
08:40
"Проблемы с контролем": в США сделали новый прогноз по числу жертв Covid-19
08:33
Украина сама прожирает свое будущее мнение
08:31
Схватка мировых гегемонов: дойдет ли противостояние Китая и США до войны мнение
07:58
Коронавирус в Украине продолжит атаковать: врач дал прогноз на лето
07:41
Врач рассказал, сколько в Украине на самом деле больных COVID-19
07:05
"Сиськи палит, соски - экстра класс!": Бузова без лифчика показала себя в Дом2
06:47
Европа после вируса: когда Украина перестанет барахтаться в собственном говне мнение
06:21
Стрижки на средние волосы 2020 – модные прически на лето: фото Фото
05:26
"Роскошный шанс": каким знакам Зодиака светит богатство
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять