Перевозчики перекрыли центр Киева, требуя возобновить пассажирские рейсы: видео

Митинг перевозчиков в центре Киева / скриншот из видео

В центре Киева (на Европейской площади) утром в среду, 13 мая, проходит акция протеста перевозчиков, которые остались без работы - по причине коронавирусного карантина. Митингующие требуют от властей страны открытия пассажирских перевозок.

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале Политика страны.

"В центре Киева - на Европейской площади, Крещатике и Грушевского - транспортный коллапс. Приехало огромное число автобусов, которые перекрыли Европейскую площадь и растянулись по Крещатику вплоть до Майдана. С Грушевского на Крещатик ещё можно проехать. А вот с Крещатика на Грушевского уже нельзя. Это акция протеста перевозчиков, которые требуют возобновить автобусные перевозки. Сама акция запланирована на 10.00", - говорится в тексте.

Напомним, ранее в центре столицы Украины активисты из числа коммерсантов заблокировали движение автотранспорта с требованием к власти не препятствовать бизнес-деятельности и смягчить карантинные меры в рамках борьбы с коронавирусом.