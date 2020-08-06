В Киеве убитого мужчину расчленили и пытались сжечь: опубликованы фото 18+

В Киеве убитого мужчину расчленили и пытались сжечь / Нацполиция

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства смерти горожанина, фрагменты тела которого были обнаружены в разных районах столицы Украины.

Об этом сообщается на официальной странице полиции Киева в социальной сети Facebook.

По данным полицейских, первые фрагменты тела были обнаружены в жилом массиве Троещина — женщина пыталась сжечь конечности мужчины на костре в лесопосадке.

"Впоследствии правоохранители нашли останки мужчины в квартире в Днепровском районе. С женщиной общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного убийства", — рассказали в полиции.

Как заявил и.о. начальника ГУНП по Киеву Виктор Нечитайло, личность погибшего установили — житель Днепровского района 1981 года рождения. Женщина, которая пыталась сжечь фрагменты тела, была ранее знакома с мужчиной.

Она — уроженка другого государства (1987 года рождения), которая последние несколько лет проживала в Киеве. Среди остальных версий, которые отрабатывают полицейские, в частности, попытка завладеть жильем погибшего.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, 30 июля в одной из квартир в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное на несколько частей тело Энди Картрайта ‒ рэп-исполнителя из Украины и участника шоу Versus Battle.

По словам его супруги Марины, мужчина скончался несколько дней назад от передозировки наркотиков. Женщина решила скрыть факт его смерти и постепенно расчленила труп. На месте инцидента правоохранители изъяли нож, разделочную доску, пластиковый таз.

Однако судмедэкспертиза останков рэпера не обнаружила следов употребления наркотических веществ.