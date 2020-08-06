УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве убитого мужчину расчленили и пытались сжечь: опубликованы фото 18+

6 августа 2020, 13:09

Жуткое преступление в столице Украины расследуют правоохранители.

Тело
В Киеве убитого мужчину расчленили и пытались сжечь / Нацполиция

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства смерти горожанина, фрагменты тела которого были обнаружены в разных районах столицы Украины.

Об этом сообщается на официальной странице полиции Киева в социальной сети Facebook.

По данным полицейских, первые фрагменты тела были обнаружены в жилом массиве Троещина — женщина пыталась сжечь конечности мужчины на костре в лесопосадке.

"Впоследствии правоохранители нашли останки мужчины в квартире в Днепровском районе. С женщиной общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного убийства", — рассказали в полиции.

Как заявил и.о. начальника ГУНП по Киеву Виктор Нечитайло, личность погибшего установили — житель Днепровского района 1981 года рождения. Женщина, которая пыталась сжечь фрагменты тела, была ранее знакома с мужчиной.

Она — уроженка другого государства (1987 года рождения), которая последние несколько лет проживала в Киеве. Среди остальных версий, которые отрабатывают полицейские, в частности, попытка завладеть жильем погибшего.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте такжеРаскрыли судьбу дочки расчлененного Энди Картрайта

Напомним, 30 июля в одной из квартир в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное на несколько частей тело Энди Картрайта ‒ рэп-исполнителя из Украины и участника шоу Versus Battle.

По словам его супруги Марины, мужчина скончался несколько дней назад от передозировки наркотиков. Женщина решила скрыть факт его смерти и постепенно расчленила труп. На месте инцидента правоохранители изъяли нож, разделочную доску, пластиковый таз.

Однако судмедэкспертиза останков рэпера не обнаружила следов употребления наркотических веществ.

Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве убитого мужчину расчленили и пытались сжечь: опубликованы фото 18+». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:39
Зеленский поведал, почему назначил Кравчука в ТКГ на переговоры в Минске
13:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 августа: у кого окрепнет аура, а кто "сорвет куш" Видео
13:29
TikTok - что это за программа и почему она захватывает весь мир
13:29
В Беларуси задержали соратницу главной соперницы Лукашенко за кресло президента
13:19
"Сочная, украинская сосисочка": Настя Каменских завела сеть горячим фото
13:09
В Киеве убитого мужчину расчленили и пытались сжечь: опубликованы фото 18+
13:02
"Мы не знаем, на что они способны": Лукашенко заявил о войне и ждет пакостей из Украины и России
12:34
В МИД Украины рассказали, готова ли Беларусь передать Киеву боевиков ЧВК Вагнера
12:25
Вину Ефремова в ДТП официально подтвердили в суде
12:14
На Киевщине в выгребной яме погибли люди: детали трагического инцидента
11:59
Россия превращается в Парк Юрского периода мнение
11:42
В Украину вернутся грозы: синоптик назвал "грозовые" регионы
11:41
Дороже почти на 50%: Нафтогаз установил годовую цену на газ для населения
11:33
На Кипре разыскивают россиянина, которому принадлежала взорвавшаяся в Бейруте селитра
11:23
Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров из Украины и РФ в Беларусь Видео
11:21
Наследие Лжи 2020 - Девушка с татуировкой дракона под русским "Новичком" Видео
11:00
Делиться нужно: Трамп потребовал от покупателя TikTok денег для казны США
10:59
Шмыгаль ради кредитов отдает Украину под внешнее управление - Палица
10:51
Почему идея с женскими вагонами обречена на провал мнение
10:29
Джастин Бибер с женой принял новую веру
10:25
Диетолог предупредила, что нельзя пить в жару
10:24
Лукашенко рассказал, передаст ли сыну Николаю власть в Беларуси Видео
10:12
Карантин в Киеве могут ужесточить: в столице - резкий всплеск заражений коронавирусом Видео
09:56
"Ого, классные сиськи": Лола из Школы засветила грудь на взрослом фото
09:55
Коронавирус в Украине и мире 6 августа: за сутки COVID-19 заболели 283 тысячи человек
09:30
Генерал США спрогнозировал, светит ли Зеленскому второй срок
09:08
Белорусы наконец готовы избавиться от своего упыря мнение
09:00
Американский генерал назвал количество военных России на Донбассе
08:53
Коронавирус в Украине 6 августа: число зараженных за сутки побило новый антирекорд Видео
08:48
Эксперты выяснили силу взрыва в Бейруте и назвали предварительную сумму убытков Видео
08:30
Задержание членов ЧВК Вагнера: Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому
08:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка Видео
08:00
Гемморой: признаки, причины и лечение
07:59
Врач дала прогноз, будет ли вторая волна коронавируса в Украине
07:30
Погода на август 2020: синоптик рассказал, когда Украину зальет дождями
07:14
"Сиськи норм, не стыдно": Серябкина вывалила грудь на пикантном фото
06:55
Лукашенко показал пример Украине, как нужно обращаться с Путиным мнение
06:35
В моде total black – как летом в черном не выглядеть уныло: фото Фото
06:12
По стопам Кучмы и Януковича: в России рассказали о главной ошибке Лукашенко
05:41
"Протекция и знакомства": один знак Зодиака удачно вложит деньги – астролог
05:09
Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции Видео
04:29
Прямые волосы – главная модная тенденция осени-зимы 2020-2021: фото Фото
03:54
Медики выяснили, каким женщинам стоит сильно опасаться коронавируса
03:13
"Писяю в ладошки": экс-Серебро показала развратное фото
02:40
Ученые выяснили, какой фактор сильнее всего заставляет людей стареть
02:07
В РФ похвастались новым способом лечения коронавируса
00:56
В МИД Украины обещают эффективно сразить Россию
00:21
Каждые 15 секунд от COVID-19 умирает человек - Reuters Видео
05 августа, среда
23:56
Местным выборам быть: ЦИК дала важные рекомендации
23:33
Под угрозой: четыре области рискуют "выпасть" из зеленой зоны карантина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять