В Киеве произошел мощный взрыв: названа возможная причина

В Киеве сегодня в результате взрыва повреждены несколько этажей дома / Скриншот

В воскресенье утром, 21 июня, в Дарницком районе Киеве произошел взрыв в доме, повреждены несколько этажей.

В столице взорвался газ, на место происшествия срочно выехали все службы, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, информация о количестве пострадавших уточняется.

"Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется...", – отмечается в сообщении.

Взрыв в Киеве сегодня: видео с места происшествия

Корреспондент Украинской правды Евгений Руденко в Facedook сообщил, что взрыв в доме произошел по адресу ул. Крушельницкой, 1/5 около 11 часов.

На сайте ГСЧС говорится, что взрыв произошел в девятиэтажном доме в 10:00. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей, из-под завалов освободили одного человека, а еще троих – освобождают.

Спасатели добавили, что после взрыва эвакуирован 21 человек.