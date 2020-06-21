В Киеве произошел мощный взрыв: названа возможная причина

В воскресенье утром, 21 июня, в Дарницком районе Киеве произошел взрыв в доме, повреждены несколько этажей.
В столице взорвался газ, на место происшествия срочно выехали все службы, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.
По его данным, информация о количестве пострадавших уточняется.
"Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется...", – отмечается в сообщении.
Взрыв в Киеве сегодня: видео с места происшествия
Корреспондент Украинской правды Евгений Руденко в Facedook сообщил, что взрыв в доме произошел по адресу ул. Крушельницкой, 1/5 около 11 часов.
На сайте ГСЧС говорится, что взрыв произошел в девятиэтажном доме в 10:00. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.
В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей, из-под завалов освободили одного человека, а еще троих – освобождают.
Спасатели добавили, что после взрыва эвакуирован 21 человек.