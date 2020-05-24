"Крещатик – как кладбище": в Сети возмущены новым озеленением Киева

На Крещатике провели новое озеленение / @zelenbud

В центре Киева – на Крещатике провели новое озеленение. На местах, где раньше росли каштаны, появились туи. При этом обновление главной магистрали города не понравилось многим.

Как уточнили в Киевзеленстрое, в рамках благоустройства улицы Крещатик в лунках высаживают можжевельник.

"Всего в 50 лунок от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого будет высажено 200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast и 50 деревьев можжевельника скального Skyrocket. Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, однако является временным мероприятием перед началом ее реконструкции", – пояснили там.

Сообщается, что кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, поэтому их можно будет легко пересадить в парки и скверы Киева.

Также в Киевзеленстрое напомнили, что в рамках реконструкции на Крещатике в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерные деревья.

В то же время специалисты уточнили, что каштаны, которые являются символом города, не приживаются вдоль дорог.

/ @zelenbud

"Во время полномасштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную зеленую зону, и каштаны оказались вплотную к дороге с огромным потоком автомобилей, что влечет высокую загазованность воздуха, большая площадь асфальтового покрытия постоянно перегревается. Добавить к этому соль, которой посыпают дороги зимой, отсутствие автоматического полива и имеем результат", – говорят специалисты.

В Сети критически восприняли новое озеленение Крещатика:

"Сейчас Крещатик с этими туями выглядит как кладбище расстрелянных иллюзий киевлян", – написал Игорь Мосийчук.

"Уже представляю, как Зибров-поет: "Туи, туи, туи - вы мои сестры и братья", – пишет Виталий Селюк.

"Мы клали туи на ваш город", - добавил Илгам Гасанов.