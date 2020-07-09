УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты придумали, как обеспечить Крым водой

Для снабжения оккупированного Симферополя осталось воды на 110 дней.

9 июля 2020, 07:36
Крым, вода
В Крыму хотят построить временный трубопровод / УНИАН

Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.

Об этом заявил глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, трубопровод будет перебрасывать 60 тыс. кубометров воды в сутки из Белгородского района РФ в оккупированный Симферополь. Сроки строительства не уточняются.

"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского", – рассказал Аксенов.

Так называемый глава Крыма также сообщил, что в трех основных водохранилищах для снабжения Симферополя осталось воды на 110 дней.

Как известно, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена. Позже оккупанты признали, что без Украины невозможно наполнить Северо-Крымский канал.

В марте 2020 года постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.

новости Крыма аннексия Крыма вода Аксенов Минобороны РФ
Сейчас вы просматриваете новость «Оккупанты придумали, как обеспечить Крым водой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:58
Комаровский рассказал, чем опасна летняя жара для детей
07:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июля: переворот в личной жизни и озарение Видео
07:36
Оккупанты придумали, как обеспечить Крым водой
07:30
Ирина Морозюк устроила стрип-денс и показала грудь Фото
07:16
Илия Куса: Россия может развалиться, однако это не в интересах Украины
07:01
Коронавирус в Украине и мире 9 июля: число зараженных превысило 12 миллионов человек
06:55
Ближайшие 16 лет покой Украине не светит мнение
06:26
Праздник Петра и Павла в 2020 году – традиции и история
06:01
"Не может встать с кровати": астролог рассказал о страшной болезни Януковича
05:32
Врач рассказал, какие болезни мешают лечению коронавируса
05:28
Эксперт назвал главные слабые стороны внешней политики Зеленского
05:02
Мир покоряет мексиканская мужская стрижка Эдгара - фото Фото
04:30
Вирусолог рассказала, стоило ли закрывать метро в Киеве Видео
04:05
Почему они такие "манифик": секреты красоты француженок
03:41
Путин может захотеть присоединить к России Северный полюс – аналитик
03:22
Пандемия COVID-19 ударила по карману: как изменилось поведение потребителей
03:03
К чему снится свадьба: горечь или счастье?
02:19
Вирусолог пояснила, сколько украинцев умрет от Covid-19 и когда ждать иммунитета Видео
01:36
"Просто секс": Лобода в крошечном бикини показала жаркое фото
00:48
Какие результаты принесет очередная встреча в нормандском формате – прогноз эксперта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять