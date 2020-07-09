Оккупанты придумали, как обеспечить Крым водой

В Крыму хотят построить временный трубопровод / УНИАН

Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.

Об этом заявил глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, трубопровод будет перебрасывать 60 тыс. кубометров воды в сутки из Белгородского района РФ в оккупированный Симферополь. Сроки строительства не уточняются.

"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского", – рассказал Аксенов.

Так называемый глава Крыма также сообщил, что в трех основных водохранилищах для снабжения Симферополя осталось воды на 110 дней.

Как известно, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена. Позже оккупанты признали, что без Украины невозможно наполнить Северо-Крымский канал.

В марте 2020 года постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.