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Активист в секонд-хенде заставил выбросить в мусор футболку с надписью "Россия"

29 мая 2020, 18:55

Продавец инициативу не поддержала и заявила, что ни с кем не воюет.

Футболка возмутила активиста / Фото: скриншот из видео

В Николаеве в магазине с товарами second-hand активист Павел Ткаченко обнаружил футболку в огромной надписью "Россия" на груди, и решил уничтожить товар с логотипом страны-агрессора.

В Facebook возмущенный покупатель опубликовал видео общения с продавцом, которая не поддержала возмущение автора ролика по поводу РФ.

Ткаченко указал женщине на футболку, но она не сразу поняла, что не устраивает покупателя. Тогда активист напомнил ей, что уже шесть лет длится война с Россией, однако она не разделила его мнение.

— Какая война? У кого война? Я из России, у меня никакой войны ни с кем нет. Я сама россиянка, я 40 лет в Украине живу, у меня врагов нет, у меня все люди братья.

— И 16 тысяч убитых тоже вам братья? — поинтересовался посетитель.

— Мой сын никого не убил. К олигархам обращайтесь, кто делит территории, а не к нам, — ответила продавец.

Активист обратился к администратору магазина, который не стал противоречить покупателю и, после консультаций с высшим руководством, позволил срезать ценник и выбросить футболку в мусор. Вместе с Ткаченко сотрудник секонд-хенда вышел на улицу и швырнул футболку в урну, расположенную у входа в магазин.

В комментариях к видео пользователи преимущественно одобрили поступок активиста. На пророссийски настроенного продавца советовали написать заявление в СБУ, отправить ее "за поребрик", пожаловать на нее ветеранам, но были и более радикальные советы – поджечь магазин.

Напомним, в Харькове неизвестные облили зеленкой главу местной ячейки Оппозиционной платформы — За жизнь, одиозного экс-депутата горсовета Андрея Лесика.

Как ранее сообщал Главред, в Харькове разгорелся крупный языковой скандал в школе из-за указания русского как "языка коренного народа".

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