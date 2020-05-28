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Жестоко избили и обокрали: в Николаеве сообщили о подозрении троим копам-садистам

28 мая 2020, 16:57

О подозрении объявлено начальнику отдела, оперуполномоченному, начальнику сектора полиции и курсанту.

О подозрении объявлено начальнику отдела полиции / dbr.gov.ua

В Государственном бюро расследований рассказали о том, что в Николаеве троих полицейских и курсанта академии обвиняют в жестоком избиении задержанного мужчины.

О подозрении объявлено начальнику отдела, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что еще в марте правоохранители во время обыска в рамках уголовного производства по факту хищения электроэнергии обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалюты Asic Bitmain Antminer в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор.

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В ГБР подчеркнули, что 21 апреля полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование. После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили.

/ dbr.gov.ua

Кроме того, работники полиции незаконно присвоили изъятое оборудование для майнинга. В ходе обыска по месту жительства инспектора Николаевской полиции было обнаружено указанное оборудование.

По факты открыто уголовное производство по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием) УКУ.

/ dbr.gov.ua

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 24 мая в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратилась девушка с множественными травмами в результате избиения и изнасилования. Сотрудники внутренней безопасности оперативно задержали двоих полицейских.

новости Николаева полиция ГБР
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