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Пограничники задержали поляка, прорывавшегося на заработки в Украину

13 июня 2020, 22:16

Нелегала привлекли к административной ответственности.

Госпогранслужба
Госпогранслужба начала отлавливать заробитчан-поляков / УНИАН

Сотрудники Госпогранслужбы при незаконном пересечении границы задержали гражданина Польши, который пытался проникнуть в Украину для поиска работы.

"На участке отдела Рава — Русская задержали нарушителя госграницы без документов. По словам мужчины, он является гражданином Польши, а незаконно пересек границу, чтобы устроиться на работу в Украине", — сообщает пресс-служба ГПС.

Иностранец за незаконное пересечение украинской границы был привлечен к административной ответственности, ему выписали штраф. После выяснения всех обстоятельств инцидента заробитчанина передали польским правоохранителям.

"Как поляк шел в Украину на заработки", - прокомментировали инцидент в Госпогранслужбе.

Пользователи соцсетей с юмором восприняли информацию о том, что поляк стремился попасть в Украину для посика работы и достойного заработка.

"В ЕС наверное кризис", "В Украину на заработки - смешно", "Бред", "Пора нашим властям вводит карту украинца для иностранцев", "Собака в шоке от этого идиота", "Даже собака удивляется", - шутила интернет-публика.

Напомним, сотрудники пограничной службы Мукачевского отряда 5 июня заметили, как по реке Тиса в сторону Венгрии сносит человека без признаков жизни.

Как ранее сообщалось, глава МВД Арсен Аваков рассказал, когда Украина полностью откроет границы. Наша страна уже постепенно открывает пункты пропуска с соседними государствами.

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