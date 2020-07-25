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В полиции раскрыли детали спецоперации по поиску сбежавшего полтавского террориста

Район поиска Романа Скрипника — несколько сотен гектаров.

25 июля 2020, 16:56
/ pl.npu.gov.ua

В Полтавской области более 500 человек проводят оперативные мероприятия для поиска сбежавшего от правоохранителей "полтавского террориста" Романа Скрипника.

В ходе спецоперации используются все имеющиеся спецсредства — приборы ночного видения и квадрокоптеры, сообщили изданию Полтавщина в пресс-службе полиции области.

Злоумышленника разыскивают на Полтавщине вблизи села Великий Байрак, где обустроили штаб по поискам.

По словам директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко вокруг села есть большой массив полей и лесополос, где, по предварительным данным, может скрываться мужчина. Район поиска — около нескольких сотен гектаров.

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В полиции попросили граждан ни в коем случае самостоятельно не задерживать и не преследовать Романа Скрипника, ведь он имеет сложный психологический портрет и является непредсказуемым. Учитывая это, полиция обещает вознаграждение, чтобы не спровоцировать граждан к самостоятельным поискам.

Правоохранители также отвергают обвинения в том, что они просто отпустили злоумышленника в лесополосу и не преследовали его.

/ poltava.to

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в интервью "Общественному радио" заявил следующее: "Скрипнику не дали убежать — ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина — у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что помешало бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату. Решение принималось на месте полковником Шияном позволить злоумышленнику уйти и задерживать его потом в другом районе, либо пытаться нейтрализовать его непосредственно в машине. Это ответственность полицейского, который находился вместе с ним. Полковник выбрал такой оптимальный вариант".

Напомним, в Полтавской области продолжается спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

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После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Злоумышленником является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

Роман Скрипник новости Полтавы полиция заложник
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